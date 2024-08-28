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Власть Город Участковые избирательные комиссии в Петербурге начали работу. Выборы стартуют через неделю

Участковые избирательные комиссии в Петербурге начали работу. Выборы стартуют через неделю

1 536
14 комментариев

Санкт-Петербургский Горизбирком сообщил, что 28 августа начали работу участковые избирательные комиссии. Через неделю, 6 сентября, начнется трехдневное голосование в рамках выборов губернатора и депутатов муниципальных советов.

До начала голосования избиратели могут проверить данные о себе в списках избирателей, а также подать заявление об участии в выборах не по месту жительства, а по месту нахождения. Изменив свой участок с помощью механизма «Мобильный избиратель», человек сможет проголосовать только за губернатора: на муниципальные выборы эта опция не распространяется.

С 29 августа через участковую избирательную комиссию можно подать заявление на голосование на дому. Эта возможность предоставляется тем, кто физически не может прийти на избирательный участок.

Найти адрес своего УИК можно с помощью чат-бота «Цифровые сервисы СПбИК» или Цифровых сервисов ЦИК России.

В бюллетене для голосования на губернаторских выборах — действующий губернатор Александр Беглов, кандидат от ЛДПР Максим Яковлев, Павел Брагин от «Зеленых» и Сергей Малинкович от «Коммунистов России». «Фонтанка» подробно рассказывала о том, кого допустили, а кого не допустили до участия в электоральном процессе.

Муниципальные выборы пройдут в 110 муниципалитетах. С многочисленными отказами в регистрации сталкивались претенденты от партий «Яблоко» и КПРФ, известные городские активисты, но в некоторых округах в бюллетень всё же удалось попасть альтернативным кандидатам, которые известны своими инициативами в области градозащиты и благоустройства. «Фонтанка» делала обзор предвыборного политического пространства.

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Комментарии
15
AndrewBarsik
28 августа 2024, 11:51
Неправда. Выборы в России больше не проводятся.
Инкогнито2021
28 августа 2024, 12:12
имитация
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