Участковые избирательные комиссии в Петербурге начали работу. Выборы стартуют через неделю

До начала голосования избиратели могут проверить данные о себе в списках избирателей, а также подать заявление об участии в выборах не по месту жительства, а по месту нахождения. Изменив свой участок с помощью механизма «Мобильный избиратель», человек сможет проголосовать только за губернатора: на муниципальные выборы эта опция не распространяется.

С 29 августа через участковую избирательную комиссию можно подать заявление на голосование на дому. Эта возможность предоставляется тем, кто физически не может прийти на избирательный участок.

В бюллетене для голосования на губернаторских выборах — действующий губернатор Александр Беглов, кандидат от ЛДПР Максим Яковлев, Павел Брагин от «Зеленых» и Сергей Малинкович от «Коммунистов России». «Фонтанка» подробно рассказывала о том, кого допустили, а кого не допустили до участия в электоральном процессе.