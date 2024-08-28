Президент Финляндии высказался об открытии границы с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что ситуация на границе с Россией сейчас спокойная. Однако открывать ее финские власти не планируют: для этого нет предпосылок. Об этом Стубб заявил в программе Yle A-Studio.



«Русские дали нам ясно понять, что всё продолжится в том же духе, если граница откроется. <...> Россия способна и готова использовать людей как оружие, направлять их к границе», — сказал Стубб.



Президент Финляндии заявил, что в начале лета получил разведывательные данные, согласно которым Россия якобы «может направить людей к границе». Сейчас эта информация не изменилась.

