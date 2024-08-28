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    Президент Финляндии высказался об открытии границы с Россией

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    Президент Финляндии Александр Стубб считает, что ситуация на границе с Россией сейчас спокойная. Однако открывать ее финские власти не планируют: для этого нет предпосылок. Об этом Стубб заявил в программе Yle A-Studio.

    «Русские дали нам ясно понять, что всё продолжится в том же духе, если граница откроется. <...> Россия способна и готова использовать людей как оружие, направлять их к границе», — сказал Стубб.

    Президент Финляндии заявил, что в начале лета получил разведывательные данные, согласно которым Россия якобы «может направить людей к границе». Сейчас эта информация не изменилась.

    Издание Yle, цитируя Стубба, передает, что у Финляндии теперь есть инструменты для вмешательства в ситуацию. Они появились благодаря закону о выдворении. В июле в Финляндии приняли «Закон о временных мерах по борьбе с направляемой миграцией» — так называемый закон о выдворении. Он позволяет финским пограничникам не пускать просителей убежища, если они будут расценены как «серьезная угроза национальной безопасности государства». 27 августа стало известно, что сейчас около 800 человек до сих пор ожидают решения о предоставлении убежища, находясь в центрах приема по всей стране.

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