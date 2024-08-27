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    В лесу под Тихвином потерялся 7-летний Сережа. Его ищут полиция, МЧС, волонтеры и охотники

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    Вечером 27 августа, в лесу у деревни Устье Цвылевского поселения Волосовского района Ленобласти, потерялся 7-летний Сережа. Ребенок с особенностями развития вместе с отцом пошел в лес за грибами, в определенный момент отдалился от взрослого и пропал, сообщает 47news.

    В поисках ребенка задействованы полиция, МЧС, волонтеры «ЛизаАлерт» и охотники. Мальчика ищут при помощи квадракоптера с тепловизором.

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    Рост ребенка — 134 см, у него плотное телосложение, русые волосы, карие глаза. Он был одет в серую куртку, такого же цвета штаны и кроссовки.

    Информацию о его местонахождении или сведения, которые помогут в поисках, можно предоставить по телефонам 8–800–700--54–52 или 112.

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