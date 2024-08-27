В лесу под Тихвином потерялся 7-летний Сережа. Его ищут полиция, МЧС, волонтеры и охотники

Вечером 27 августа, в лесу у деревни Устье Цвылевского поселения Волосовского района Ленобласти, потерялся 7-летний Сережа. Ребенок с особенностями развития вместе с отцом пошел в лес за грибами, в определенный момент отдалился от взрослого и пропал, сообщает 47news.

В поисках ребенка задействованы полиция, МЧС, волонтеры «ЛизаАлерт» и охотники. Мальчика ищут при помощи квадракоптера с тепловизором.