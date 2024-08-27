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    МЧС показала кадры ликвидации пожара под Феодосией в Крыму

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    На юго-востоке Крыма продолжается ликвидация пожара в городском округе Феодосия в районе горно-лесной местности Тепе-Оба, который начался 25 августа.

    МЧС России

    Как сообщает вечером во вторник, 27 августа, Министерство чрезвычайных ситуаций, в настоящий момент сотрудники службы проводят окарауливание, проливку валежника и сгоревших пней.

    В горно-лесной местности также проливают кромку хвойной подстилки для недопущения новых очагов возгорания.

    Утром начальник ГУ МЧС по Крыму Аркадий Ожигин сообщил, что за ночь удалось не допустить увеличения площади пожара — она все также составляла 150 гектаров (лесная подстилка на 65 га и сухая растительность на 85 га).

    Сегодня авиация МЧС сбросила 50 тонн воды. Всего же было сброшено более 550 тонн. На месте работают свыше 500 специалистов и 150 единиц техники.

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    ПожарКрымОгоньФеодосияМЧСТушение
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