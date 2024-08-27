«Темпы обновления флота РФ не отвечают требованиям сегодняшнего дня»: Патрушев провел первое заседание Морской коллегии

Председатель Морской коллегии России Николай Патрушев 27 августа провел первое заседание нового органа, созданного по указу президента в августе текущего года.
На нем экс-секретарь Совета безопасности отметил, что Россия фактически неспособна самостоятельно вывозить сырье за границу ввиду отсутствия собственного грузового флота в достаточном количестве.
«Темпы обновления российского флота не отвечают требованиям сегодняшнего дня», заявил Патрушев и добавил, что объем грузов, перевозимых судами под российским флагом, остается «недопустимо низким» на протяжении многих лет — «в первую очередь из-за нехватки отечественных судов» (цитата по PortNews).
«В результате недружественные России страны фактически вытеснили российские транспортные компании с рынка перевозок наших же экспортных и импортных стратегических грузов — нефти и нефтепродуктов, зерна», констатировал председатель Морской коллегии и заявил, что РФ необходимо развивать, восстанавливать и приобретать «новые компетенции» в сфере судо- и кораблестроения.