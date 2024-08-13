В России указом президента образована Морская коллегия. Председательствовать будет Николай Патрушев

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Морской коллегии. Соответствующий документ был опубликован 13 августа на официальном интернет-портале правовой информации.
Возглавил коллегию бывший секретарь Совета безопасности, помощник главы государства Николай Патрушев.
Новый орган создан для повышения эффективности проведения национальной морской политики и осуществления морской деятельности: в составе коллегии организованы совет по стратегическому развитию Военно-морского флота, совет по защите национальных интересов России в Арктике и совет по развитию и обеспечению морской деятельности государства.
Помимо прочего задачей Морской коллегии, как сказано в документе, будет являться «выработка мер, направленных на сохранение за Россией статуса великой морской державы».
Ранее Владимир Путин утвердил положение об Управлении президента России по вопросам национальной морской политики, созданном 12 июня в структуре администрации главы государства. Оно будет обеспечивать информационно-аналитическое сопровождение работы Морской коллегии, но в сферу внимания управления также войдут судостроение (в том числе оборонное), анализ международных процессов в области морской политики, включая Арктику и Антарктику. Сообщалось, что общее руководство работой управления будет возложено на помощника президента РФ Николая Патрушева, а непосредственное — на начальника структуры Сергея Вахрукова.
Управление по вопросам национальной морской политики стало одним из пяти новых в структуре администрации президента. В числе прочих — Управление по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, Управление по вопросам формирования и деятельности Госсовета, Управление по госполитике в гуманитарной сфере и Управление по госполитике в сфере ОПК.
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