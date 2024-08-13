В России указом президента образована Морская коллегия. Председательствовать будет Николай Патрушев

Новый орган создан для повышения эффективности проведения национальной морской политики и осуществления морской деятельности: в составе коллегии организованы совет по стратегическому развитию Военно-морского флота, совет по защите национальных интересов России в Арктике и совет по развитию и обеспечению морской деятельности государства.

Ранее Владимир Путин утвердил положение об Управлении президента России по вопросам национальной морской политики, созданном 12 июня в структуре администрации главы государства. Оно будет обеспечивать информационно-аналитическое сопровождение работы Морской коллегии, но в сферу внимания управления также войдут судостроение (в том числе оборонное), анализ международных процессов в области морской политики, включая Арктику и Антарктику. Сообщалось, что общее руководство работой управления будет возложено на помощника президента РФ Николая Патрушева, а непосредственное — на начальника структуры Сергея Вахрукова.