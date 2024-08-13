Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Фонтанка SUP(от)Личный ПитерПремия Фонтанки«Пиратская гавань»Книги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+23°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +23

2 м/c,

зап.

 760мм 64%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,66
EUR 100,56
Молоко дорожает
Штраф в 100 тысяч для самоката
Космические хороводы
Переворот на рынке колес
Обрушение на Гороховой
Есть ли угроза для Курской АЭС
Прогноз погоды на неделю
Что такое КТО
Как помочь Курску
Рейтинги «Фонтанки»
Власть В России указом президента образована Морская коллегия. Председательствовать будет Николай Патрушев

В России указом президента образована Морская коллегия. Председательствовать будет Николай Патрушев

4 491
54 комментария

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Морской коллегии. Соответствующий документ был опубликован 13 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

Возглавил коллегию бывший секретарь Совета безопасности, помощник главы государства Николай Патрушев.

Новый орган создан для повышения эффективности проведения национальной морской политики и осуществления морской деятельности: в составе коллегии организованы совет по стратегическому развитию Военно-морского флота, совет по защите национальных интересов России в Арктике и совет по развитию и обеспечению морской деятельности государства.

Помимо прочего задачей Морской коллегии, как сказано в документе, будет являться «выработка мер, направленных на сохранение за Россией статуса великой морской державы».

Ранее Владимир Путин утвердил положение об Управлении президента России по вопросам национальной морской политики, созданном 12 июня в структуре администрации главы государства. Оно будет обеспечивать информационно-аналитическое сопровождение работы Морской коллегии, но в сферу внимания управления также войдут судостроение (в том числе оборонное), анализ международных процессов в области морской политики, включая Арктику и Антарктику. Сообщалось, что общее руководство работой управления будет возложено на помощника президента РФ Николая Патрушева, а непосредственное — на начальника структуры Сергея Вахрукова.

Управление по вопросам национальной морской политики стало одним из пяти новых в структуре администрации президента. В числе прочих — Управление по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, Управление по вопросам формирования и деятельности Госсовета, Управление по госполитике в гуманитарной сфере и Управление по госполитике в сфере ОПК.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Путин Указ Морская коллегия Николай Патрушев
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY12
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY15
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
54
Огромная польза!
13 августа 2024, 17:41
И сколько новых бездельников повесят гражданам на шею?
Zet
13 августа 2024, 17:43
Дыру-то финансовую в ОСК заткнули или нет? Костин из ВТБ пару раз что-то мельком промямлил и молчок...
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Выбираете квартиру в Петербурге? Приезжайте знакомиться с Царским Селом и «Образцовыми кварталами»
13 августа, 18:00
Новости компаний
На строящемся доме Bakunina 33 начали монтировать фасад
13 августа, 17:50
Новости компаний
В строящемся квартале Plus Пулковский начались отделочные работы
13 августа, 16:47
ТОП 5
Новости компаний
Выбираете квартиру в Петербурге? Приезжайте знакомиться с Царским Селом и «Образцовыми кварталами»
13 августа, 18:00
На строящемся доме Bakunina 33 начали монтировать фасад
13 августа, 17:50
В строящемся квартале Plus Пулковский начались отделочные работы
13 августа, 16:47
Два жилых корпуса парк-квартала «Юнтолово» готовы на 80%
13 августа, 15:35
Жители проектов ГК «А101» в Ленобласти смогут пользоваться всем набором коммерческой инфраструктуры
13 августа, 15:22
GloraX снова стал спонсором футбольного клуба «Пари Нижний Новгород»
13 августа, 15:05
Жилой комплекс «Аквилон ЯНИНО» набирает высоту
13 августа, 13:58
Команда Группы Аквилон приняла участие в фестивале «Фонтанка-SUP 2024»
13 августа, 11:27
«Строительный трест» получил акт ввода в эксплуатацию первого корпуса ЖК «Наука»
13 августа, 10:20
«Алмаз – Антей» и ВТБ подписали соглашение о сотрудничестве на форуме «Армия-2024»
13 августа, 10:08
3000 предпринимателей Петербурга примут участие в Мой Бизнес Forum
12 августа, 18:09
РАД ищет инвестора на строительство гостинично-офисного центра рядом с аэропортом Пулково
12 августа, 17:44