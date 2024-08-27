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    На заседании Координационного совета по безопасности приграничья Белоусову доложили о проблемах группировок «Курск», «Белгород» и «Брянск»

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    Заседание Координационного совета по безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей прошло 27 августа под руководством министра обороны РФ Андрея Белоусова. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

    Главе Минобороны доложили о «проблемных вопросах» группировок войск «Курск», «Белгород» и «Брянск», контроле за их решениями и координации между оперативными штабами приграничных регионов и центральными органами военного управления.

    Так, например, в стадии выполнения находятся 18 вопросов в интересах группировки «Курск»: 8 из них касаются обеспечения комплексами и приборами наблюдения и разведки, 10 — поставки отдельных видов средств поражения и другого имущества.

    Оперативные штабы группировок «Белгород» и «Брянск» направили в оперативную группу по 8 проблемных вопросов, которые были отработаны в суточном режиме: квадрокоптеры и квадроциклы, приборы ночного видения и тепловизоры, комплексы противодействия беспилотным летательным аппаратам, медицинское имущество и средства связи.

    Белоусов попросил Генштаб и Национальный центр управления обороной отслеживать вопросы обеспечения военных в трех граничащих с Украиной областях России оружием, обмундированием и техникой.

    «Необходимо не формально выполнять заявки, а организовать реальное улучшение обеспечения бойцов, которые находятся на передовой», — заявил глава Минобороны.

    Белоусов поручил обратить особое внимание на обеспечение бронетехникой, средствами связи и защиты, боеприпасами и средствами огневого поражения.

    Группировки войск «Белгород», «Брянск» и «Курск» были созданы 20 августа.

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    Андрей БелоусовКоординационный советПриграничьеБезопасностьМинобороныГруппировкиКурскБелгородБрянск
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