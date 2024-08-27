На заседании Координационного совета по безопасности приграничья Белоусову доложили о проблемах группировок «Курск», «Белгород» и «Брянск»

Главе Минобороны доложили о «проблемных вопросах» группировок войск «Курск», «Белгород» и «Брянск», контроле за их решениями и координации между оперативными штабами приграничных регионов и центральными органами военного управления.

Заседание Координационного совета по безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей прошло 27 августа под руководством министра обороны РФ Андрея Белоусова. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

Так, например, в стадии выполнения находятся 18 вопросов в интересах группировки «Курск»: 8 из них касаются обеспечения комплексами и приборами наблюдения и разведки, 10 — поставки отдельных видов средств поражения и другого имущества.

Оперативные штабы группировок «Белгород» и «Брянск» направили в оперативную группу по 8 проблемных вопросов, которые были отработаны в суточном режиме: квадрокоптеры и квадроциклы, приборы ночного видения и тепловизоры, комплексы противодействия беспилотным летательным аппаратам, медицинское имущество и средства связи.