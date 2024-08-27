Дело о краже миллиарда из ячеек топ-менеджеров в Петербурге дошло до суда

Петроградский районный суд начал рассматривать дело о хищении ценностей из РосДорБанка на Мичуринской улице в Петербурге. За три дня из хранилища исчезло более миллиарда рублей.

О передаче дела в суд с утверждённым обвинительным заключением 27 августа сообщает генеральная прокуратура. На скамье подсудимых — уроженец Сочи, гражданин России и Молдовы Артур Барбынца.