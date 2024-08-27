Дело о краже миллиарда из ячеек топ-менеджеров в Петербурге дошло до суда

Петроградский районный суд начал рассматривать дело о хищении ценностей из РосДорБанка на Мичуринской улице в Петербурге. За три дня из хранилища исчезло более миллиарда рублей.
О передаче дела в суд с утверждённым обвинительным заключением 27 августа сообщает генеральная прокуратура. На скамье подсудимых — уроженец Сочи, гражданин России и Молдовы Артур Барбынца.
По версии следствия, за три дня он похитил ювелирные изделия и деньги восьми клиентов банка. Согласно материалам дела, доступ к их сейфовым ячейкам с защитой королевского уровня Барбынца получил в марте с помощью специальных считывающих приспособлений, ранее установленных в хранилище банка на Мичуринской улице.
«В этом мужчине помогли его соучастники, которые изготовили для их открытия безымянную карту и универсальный ключ», — уточняют в ведомстве.
Перед судом Барбынца отвечает в одиночестве. Его дело, в котором восемь эпизодов особо крупных краж, слушают с прошлой недели.
Расследование в отношении соучастников продолжается.
«Фонтанка» показывала кадры видеонаблюдения из банка. Часть похищенного была изъята. Подробнее — в материале «Фонтанки».