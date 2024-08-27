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    После рейда на Апрашке полиция нашла более 79 тыс. пачек «левых» сигарет

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    Петербургская полиция пресекла незаконный оборот безакцизных сигарет на сумму свыше 10 млн рублей. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Сотрудники «экономической» полиции Центрального района задержали 46-летнего продавца контрафакта. Немаркированная табачная продукция шла из стран СНГ, сбывалась на Апрашке. Хранился товар в гаражах и на складах на Нефтяной дороге и на набережной реки Волковки. Оттуда их доставляли на прилавок в «Рено Логане» и «Форде Транзите».

    «В результате проведенных обысков оперативники изъяли свыше 79 тысяч пачек сигарет, немаркированных специальными (акцизными) марками, на общую сумму 10,2 миллиона рублей. Помимо этого, изъято 660 пачек табачных изделий с возможно подложными акцизными марками стоимостью 85 тысяч рублей», — рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    По данному факту возбуждено уголовное дело о сбыте продукции без маркировки. Подозреваемый процессуально задержан, устанавливаются иные причастные лица и каналы поставки «серых» сигарет.

    Две недели назад полиция проводила полномасштабный рейд на Апраксином дворе. Сотрудники искали не только мигрантов, но и проверяли товар в поисках контрафакта.

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