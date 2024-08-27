После рейда на Апрашке полиция нашла более 79 тыс. пачек «левых» сигарет

Петербургская полиция пресекла незаконный оборот безакцизных сигарет на сумму свыше 10 млн рублей. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Сотрудники «экономической» полиции Центрального района задержали 46-летнего продавца контрафакта. Немаркированная табачная продукция шла из стран СНГ, сбывалась на Апрашке. Хранился товар в гаражах и на складах на Нефтяной дороге и на набережной реки Волковки. Оттуда их доставляли на прилавок в «Рено Логане» и «Форде Транзите».
«В результате проведенных обысков оперативники изъяли свыше 79 тысяч пачек сигарет, немаркированных специальными (акцизными) марками, на общую сумму 10,2 миллиона рублей. Помимо этого, изъято 660 пачек табачных изделий с возможно подложными акцизными марками стоимостью 85 тысяч рублей», — рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
По данному факту возбуждено уголовное дело о сбыте продукции без маркировки. Подозреваемый процессуально задержан, устанавливаются иные причастные лица и каналы поставки «серых» сигарет.
Две недели назад полиция проводила полномасштабный рейд на Апраксином дворе. Сотрудники искали не только мигрантов, но и проверяли товар в поисках контрафакта.