Апрашка, день второй. В центре Петербурга продолжается миграционная «зачистка»

Полиция продолжает свою работу по выявлению нелегалов и контрафакта в Апраксином дворе. Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 14 августа, силовики проверяют у иностранцев документы и товар. Торговцы от этого утреннего внимания явно не в восторге.
Неподалеку от рынка припарковано около десятка полицейских машин, в том числе и автозак. Та же картина была накануне вечером.
«Фонтанка.ру»
Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили об итогах первого дня рейда на одном из старейших рынков города. В ходе мероприятия полиция проверила документы более чем у тысячи человек. Иностранцами оказалась половина, у сотни обнаружились миграционные нарушения. Часть нелегалов выдворят из страны без возможности въезда.