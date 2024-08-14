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    Апрашка, день второй. В центре Петербурга продолжается миграционная «зачистка»

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    Полиция продолжает свою работу по выявлению нелегалов и контрафакта в Апраксином дворе. Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 14 августа, силовики проверяют у иностранцев документы и товар. Торговцы от этого утреннего внимания явно не в восторге.

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    Неподалеку от рынка припарковано около десятка полицейских машин, в том числе и автозак. Та же картина была накануне вечером.

    «Фонтанка.ру»

    Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили об итогах первого дня рейда на одном из старейших рынков города. В ходе мероприятия полиция проверила документы более чем у тысячи человек. Иностранцами оказалась половина, у сотни обнаружились миграционные нарушения. Часть нелегалов выдворят из страны без возможности въезда.

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