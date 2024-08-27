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    Спикер Госдумы Володин объяснил, кто стоит за задержанием Дурова

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    Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале 27 августа прокомментировал задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции. По его словам, Париж обосновывает законность задержания тем, что у Дурова есть французское гражданство (всего их у него четыре).

    «На самом деле за арестом Дурова стоит Вашингтон», — заверяет Володин.

    По его мнению, президенту США Джо Байдену важно взять Telegram под контроль перед выборами следующего президента страны.

    «Telegram — одна из немногочисленных и одновременно самых больших интернет-площадок, на которую США не имеют влияния», — отмечает Володин.

    Он считает, что тотальная цензура и подчинение соцсетей — традиционный способ политического управления и внешнего влияния для Вашингтона. А Телеграмом пользуются более миллиарда человек в разных странах, в том числе в тех, которые представляют интерес для США. Большинство глобальных сетей были созданы в США, и Белый дом их контролирует.

    «А вот заставить Telegram проводить премодерацию и поставлять данные Госдепу и ЦРУ США пока не могут. Поэтому через Францию Дурову пытаются предъявить обвинения в более чем десяти преступлениях, перечень статей по которым достаточно широк», — полагает Володин.

    Он добавил, что сам Дуров говорил об «избыточном внимании ФБР и спецслужб к нему лично и его компании, попытках завербовывать сотрудников Telegram».

    Напомним, Павла Дурова, в частности, обвиняют в отказе от сотрудничества по вопросам финансовых и киберпреступлений в Telegram. При этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение об аресте Дурова не является политическим. 26 августа французская прокуратура выпустила официальное объяснение, в связи с чем Дуров помещен под стражу. Это сделано, в частности, в рамках судебного расследования, открытого еще 8 июля текущего года против неустановленного лица.

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    Арест ДуроваПавел ДуровТелеграмФранцияВячеслав Володин
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