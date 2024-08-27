Спикер Госдумы Володин объяснил, кто стоит за задержанием Дурова

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале 27 августа прокомментировал задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции. По его словам, Париж обосновывает законность задержания тем, что у Дурова есть французское гражданство (всего их у него четыре).

«На самом деле за арестом Дурова стоит Вашингтон», — заверяет Володин.



По его мнению, президенту США Джо Байдену важно взять Telegram под контроль перед выборами следующего президента страны.

«Telegram — одна из немногочисленных и одновременно самых больших интернет-площадок, на которую США не имеют влияния», — отмечает Володин.

