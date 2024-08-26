«Бездействие глав администраций приводит к гибели людей»: Гладков поручил проверить работу чиновников Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил провести служебное расследование на соответствие занимаемым должностям ряда госслужащих, после того как в Ракитянском районе в ночь на 25 августа пять человек погибли и еще 13 получили ранения в результате обстрела ВСУ. Заявление главы региона прозвучало 26 августа на еженедельном совещании правительства.



Расследование продлится три дня.

Губернатор признался, что у него «нет даже слов», чтобы дать оценку работе подчиненных.

