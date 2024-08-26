«Бездействие глав администраций приводит к гибели людей»: Гладков поручил проверить работу чиновников Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил провести служебное расследование на соответствие занимаемым должностям ряда госслужащих, после того как в Ракитянском районе в ночь на
Расследование продлится три дня.
Губернатор признался, что у него «нет даже слов», чтобы дать оценку работе подчиненных.
По словам главы управления региональной безопасности Евгения Воробьева, «руководители Ракитянского, Прохоровского и Ивнянского районов не вполне погрузились в проблематику». Почти во всех районах области не хватает аптечек, средств индивидуальной защиты, мегафонов и огнетушителей, недостаточно укрытий на остановках, в школах и местах скопления людей.
«Ну что? Палку оббивать гвоздями? Бить по головам руководителям, для того чтобы хоть как-то начали? <...> Пока то, что я слышу, — бездействие глав администраций приводит к гибели людей», — сказал Гладков.
«В течение двух недель последних говорим, что Ракитянский и Ивнянский районы стали прифронтовыми», — подчеркнул глава региона.