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    «Бездействие глав администраций приводит к гибели людей»: Гладков поручил проверить работу чиновников Белгородской области

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    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил провести служебное расследование на соответствие занимаемым должностям ряда госслужащих, после того как в Ракитянском районе в ночь на 25 августа пять человек погибли и еще 13 получили ранения в результате обстрела ВСУ. Заявление главы региона прозвучало 26 августа на еженедельном совещании правительства.

    Расследование продлится три дня.

    Губернатор признался, что у него «нет даже слов», чтобы дать оценку работе подчиненных.

    По словам главы управления региональной безопасности Евгения Воробьева, «руководители Ракитянского, Прохоровского и Ивнянского районов не вполне погрузились в проблематику». Почти во всех районах области не хватает аптечек, средств индивидуальной защиты, мегафонов и огнетушителей, недостаточно укрытий на остановках, в школах и местах скопления людей.

    «Ну что? Палку оббивать гвоздями? Бить по головам руководителям, для того чтобы хоть как-то начали? <...> Пока то, что я слышу, — бездействие глав администраций приводит к гибели людей», — сказал Гладков.

    «В течение двух недель последних говорим, что Ракитянский и Ивнянский районы стали прифронтовыми», — подчеркнул глава региона.

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    Вячеслав ГладковБелгородская областьВСУЖертвыЧиновники
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