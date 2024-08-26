Во время пожара на НПЗ в Омске погиб человек, пострадали шестеро

Во время пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Омске погиб один человек и шестеро пострадали. Об этом 26 августа сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем telegram-канале.



По его словам, пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Но от дальнейшей госпитализации они отказались.

Как сообщают РИА Новости, возгорание на предприятии произошло около 15:00. Огонь охватил часть промышленного оборудования. Хлопок слышали в нескольких районах города. Пожар локализовали.

Руководство НПЗ обещало оказать поддержку семье погибшего и пострадавшим сотрудникам.