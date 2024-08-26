Дом Сабаевых-Замятиных на Черняховского «обнимет» новостройка

Источник: ООО «Евгений Герасимов и партнеры», телеграм-канал «Наш дом — Лиговка-Ямская»







Исторический дом Сабаевых-Замятиных на улице Черняховского долгие годы пугал прохожих пустыми глазницами окон. Теперь он получил вторую жизнь апарт-комплекса и отреставрированный фасад. Но у проекта есть продолжение: по соседству планируется построить восьмиэтажное здание.





Дом Сабаевых-Замятиных на Черняховского, 56 в районе Лиговки-Ямской долгие годы был местным центром притяжения даже не андеграунда — антисоциальных личностей. Историческое здание расселили еще в 90-е годы и перевели из жилого фонда в нежилой. С тех пор дом облюбовали граффитисты, а в самом здании, рассказали «Фонтанке» местные жители, стали регулярными пожары.



Дом в разное время имел шансы стать и приютом для юных гимнасток, и физкультурно-оздоровительным центром, а также школой-интернатом. Наконец, здание по концессионному соглашению могли передать Санкт-Петербургскому фонду современной академической музыки. Но все эти планы не были реализованы. В свое время градозащитники даже просили главу «Газпрома» Алексея Миллера взять дом Сабаевых-Замятиных под опеку в числе еще нескольких печально-известных разрушающихся исторических зданий. В 2022 году город выставил дом на Черняховского на торги.



Справка:



Доходный дом Сабаевых-Замятиных на улице Черняховского, 56 был построен по проекту известного архитектора, художника-акварелиста Василия фон Геккера в 1875 году. Здание не обладает статусом памятника, однако является историческим.



Здание и земельный участок площадью 3877 кв. метров в итоге за 132 млн рублей приобрела компания петербургского предпринимателя Яна Бобрышева — ООО «ГК Реновация». По данным СПАРК, компания на паритетных началах принадлежит Бобрышеву и Степану Цепалкину.



Ян Бобрышев в Петербурге известен как человек, который выкупает, реставрирует и реконструирует исторические здания, находящиеся в плачевном состоянии. Один из самых известных проектов предпринимателя — это аварийные здания на Тележной улице, которым предрекали снос и за спасение которых долго боролись градозащитники. «Фонтанка» подробно рассказывала об этом проекте.



Уже в конце 2022 года в здании затеплилась строительная жизнь, и рабочие начали выгребать последствия многолетней жизни «заброшки».

1 из 4 Источник: Живой Город

Здание реконструировали, отреставрировали, и превратили в комплекс апартаментов.

Источник: «Фонтанка.ру»







Новостройка на Черняховского





Местные жители дружно радовались, что главная местная «заброшка» обрела вторую жизнь. Позднее стало известно, что по соседству может вырасти восьмиэтажная новостройка, которая приобнимет дом Сабаевых-Замятиных со стороны сада Сан-Галли и со стороны Лиговского проспекта.



Пятно застройки расположено в одной из объединенных зон охраны объектов культурного наследия в Петербурге, поэтому требовало согласования КГИОП. Комитет дал положительное заключение дважды: в первый раз еще осенью 2023 года, когда реконструкция дома Сабаевых-Замятиных и новостройка были одним проектом, и в апреле 2024 года, когда новое здание стало уже отдельным проектом.



«Проектом предусматривается строительство жилого дома со встроенными коммерческими помещениями и встроенно-пристроенной автостоянкой <...>. Проектируемый жилой дом формирует уличный фронт улицы Черняховского. Указанные работы соответствуют требованиям режима ОЗРЗ-2(31)», — говорится на сайте комитета.



В июне 2024 года комитет по градостроительству согласовал архитектурный облик будущего здания.



Эскиз разрабатывала мастерская «Евгений Герасимов и партнеры» известного петербургского архитектора, члена Градостроительного совета Петербурга Евгения Герасимова.



1 из 9 Источник: ООО «Евгений Герасимов и партнеры», телеграм-канал «Наш дом — Лиговка-Ямская»

Здание имеет 8 этажей. Со стороны сада Сан-Галли и улицы Черняховского на фасаде акцент в виде башни.





В описании проекта указано, что здание будет примыкать брандмауэрными стенами к дому Сабаевых-Замятиных, тем самым замыкая внутренний двор. Между зданием и садом Сан-Галли сохранится проход к площадкам для отдыха и встроенным помещениям. Также будет пешеходный проход от улицы Черняховского к Лиговскому проспекту.

Источник: ООО «Евгений Герасимов и партнеры», телеграм-канал «Наш дом — Лиговка-Ямская»







На крыше одноуровневой автостоянки предложено разместить детские площадки, зоны отдыха, озеленение и другое благоустройство.





Уличные и дворовые фасады предполагается облицевать архитектурным бетоном или керамикой, говорится в описании эскиза, однако понятно, что о материале отделки говорить рано.



Фасады, которые будут обращены к саду Сан-Галли и улице Черняховского, предполагается выполнить с более сложным декорированием «в виде орнамента путем стилизации частей металлического ограждения сада Сан-Галли со стороны Лиговского проспекта».



Проекту, впрочем, как и любой другой жилой стройке, еще предстоит пройти Градостроительную комиссию.



Как рассказал «Фонтанке» Ян Бобрышев, дом №56 компания уже доделала, и в настоящее время передает помещения собственникам, которые занимаются ремонтом, так как объект сдавали без внутренней отделки.



«По 58-му проектируемому дому мы спроектировали несколько вариантов, которые, может быть, даже нам больше нравились, но, к сожалению, они не соответствуют режиму охранных зон, 820-му закону. Тот дом, который прошел сейчас согласование, соответствует закону, — пояснил предприниматель. — Мы не поскупились и выбрали одного из лучших архитекторов. И его видение, что дом максимально уместен именно в контексте строительства офисного центра, расположенного от нас через сад Сан-Галли и проектируемого ВСМ».



По словам предпринимателя, в настоящее время прорабатываются детали декора фасада в контексте отображения истории места, а именно деятельности заводчика и предпринимателя Франца Сан-Галли и живших в этой локации ямщиков. Сан-Галли, в частности, известен как изобретатель радиатора отопления, а также занимался художественным литьем и газовым освещением Петербурга.



Соседство с ВСМ



Впрочем, и без жилого строительства жителям микрорайона предстоит пережить шумные времена — в первую очередь, из-за строительства терминала ВСМ и самой высокоскоростной железнодорожной магистрали.

1 из 2 Источник: АО «Ленгипротранс», ООО «Первый проектный институт»

В частности, пока что тихая и тупиковая улица Черняховского будет пробита в сторону будущей Привокзальной площади. Комитет по градостроительству недавно выпустил распоряжение о подготовке проекта планировки Привокзальной площади.

