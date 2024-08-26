Дом Сабаевых-Замятиных на Черняховского «обнимет» новостройка

Исторический дом Сабаевых-Замятиных на улице Черняховского долгие годы пугал прохожих пустыми глазницами окон. Теперь он получил вторую жизнь апарт-комплекса и отреставрированный фасад. Но у проекта есть продолжение: по соседству планируется построить восьмиэтажное здание.
Дом Сабаевых-Замятиных на Черняховского, 56 в районе Лиговки-Ямской долгие годы был местным центром притяжения даже не андеграунда — антисоциальных личностей. Историческое здание расселили еще в 90-е годы и перевели из жилого фонда в нежилой. С тех пор дом облюбовали граффитисты, а в самом здании, рассказали «Фонтанке» местные жители, стали регулярными пожары.
Дом в разное время имел шансы стать и приютом для юных гимнасток, и физкультурно-оздоровительным центром, а также школой-интернатом. Наконец, здание по концессионному соглашению могли передать Санкт-Петербургскому фонду современной академической музыки. Но все эти планы не были реализованы. В свое время градозащитники даже просили главу «Газпрома» Алексея Миллера взять дом Сабаевых-Замятиных под опеку в числе еще нескольких печально-известных разрушающихся исторических зданий. В 2022 году город выставил дом на Черняховского на торги.
Справка:
Доходный дом Сабаевых-Замятиных на улице Черняховского, 56 был построен по проекту известного архитектора, художника-акварелиста Василия фон Геккера в 1875 году. Здание не обладает статусом памятника, однако является историческим.
Здание и земельный участок площадью 3877 кв. метров в итоге за 132 млн рублей приобрела компания петербургского предпринимателя Яна Бобрышева — ООО «ГК Реновация». По данным СПАРК, компания на паритетных началах принадлежит Бобрышеву и Степану Цепалкину.
Ян Бобрышев в Петербурге известен как человек, который выкупает, реставрирует и реконструирует исторические здания, находящиеся в плачевном состоянии. Один из самых известных проектов предпринимателя — это аварийные здания на Тележной улице, которым предрекали снос и за спасение которых долго боролись градозащитники. «Фонтанка» подробно рассказывала об этом проекте.
Уже в конце 2022 года в здании затеплилась строительная жизнь, и рабочие начали выгребать последствия многолетней жизни «заброшки».
Здание реконструировали, отреставрировали, и превратили в комплекс апартаментов.
Новостройка на Черняховского
Местные жители дружно радовались, что главная местная «заброшка» обрела вторую жизнь. Позднее стало известно, что по соседству может вырасти восьмиэтажная новостройка, которая приобнимет дом Сабаевых-Замятиных со стороны сада Сан-Галли и со стороны Лиговского проспекта.
Пятно застройки расположено в одной из объединенных зон охраны объектов культурного наследия в Петербурге, поэтому требовало согласования КГИОП. Комитет дал положительное заключение дважды: в первый раз еще осенью 2023 года, когда реконструкция дома Сабаевых-Замятиных и новостройка были одним проектом, и в апреле 2024 года, когда новое здание стало уже отдельным проектом.
«Проектом предусматривается строительство жилого дома со встроенными коммерческими помещениями и встроенно-пристроенной автостоянкой <...>. Проектируемый жилой дом формирует уличный фронт улицы Черняховского. Указанные работы соответствуют требованиям режима ОЗРЗ-2(31)», — говорится на сайте комитета.
В июне 2024 года комитет по градостроительству согласовал архитектурный облик будущего здания.
Эскиз разрабатывала мастерская «Евгений Герасимов и партнеры» известного петербургского архитектора, члена Градостроительного совета Петербурга Евгения Герасимова.
Здание имеет 8 этажей. Со стороны сада Сан-Галли и улицы Черняховского на фасаде акцент в виде башни.
В описании проекта указано, что здание будет примыкать брандмауэрными стенами к дому Сабаевых-Замятиных, тем самым замыкая внутренний двор. Между зданием и садом Сан-Галли сохранится проход к площадкам для отдыха и встроенным помещениям. Также будет пешеходный проход от улицы Черняховского к Лиговскому проспекту.
На крыше одноуровневой автостоянки предложено разместить детские площадки, зоны отдыха, озеленение и другое благоустройство.
Уличные и дворовые фасады предполагается облицевать архитектурным бетоном или керамикой, говорится в описании эскиза, однако понятно, что о материале отделки говорить рано.
Фасады, которые будут обращены к саду Сан-Галли и улице Черняховского, предполагается выполнить с более сложным декорированием «в виде орнамента путем стилизации частей металлического ограждения сада Сан-Галли со стороны Лиговского проспекта».
Проекту, впрочем, как и любой другой жилой стройке, еще предстоит пройти Градостроительную комиссию.
Как рассказал «Фонтанке» Ян Бобрышев, дом №56 компания уже доделала, и в настоящее время передает помещения собственникам, которые занимаются ремонтом, так как объект сдавали без внутренней отделки.
«По 58-му проектируемому дому мы спроектировали несколько вариантов, которые, может быть, даже нам больше нравились, но, к сожалению, они не соответствуют режиму охранных зон, 820-му закону. Тот дом, который прошел сейчас согласование, соответствует закону, — пояснил предприниматель. — Мы не поскупились и выбрали одного из лучших архитекторов. И его видение, что дом максимально уместен именно в контексте строительства офисного центра, расположенного от нас через сад Сан-Галли и проектируемого ВСМ».
По словам предпринимателя, в настоящее время прорабатываются детали декора фасада в контексте отображения истории места, а именно деятельности заводчика и предпринимателя Франца Сан-Галли и живших в этой локации ямщиков. Сан-Галли, в частности, известен как изобретатель радиатора отопления, а также занимался художественным литьем и газовым освещением Петербурга.
Соседство с ВСМ
Впрочем, и без жилого строительства жителям микрорайона предстоит пережить шумные времена — в первую очередь, из-за строительства терминала ВСМ и самой высокоскоростной железнодорожной магистрали.
В частности, пока что тихая и тупиковая улица Черняховского будет пробита в сторону будущей Привокзальной площади. Комитет по градостроительству недавно выпустил распоряжение о подготовке проекта планировки Привокзальной площади.
Очевидно, что транспортный трафик на Черняховского изменится. Какая судьба ждет бульвар на этой улице, пока что под вопросом. На заседании Градостроительного совета о зеленой полосе не упоминали. Бульвар включен в перечень зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). Этот статус пока защищает пространство от застройки и реконструкции. Однако исключать, что бульвар могут исключить из ЗНОП, если потребуется, нельзя. Тем более на фоне потребностей ВСМ, для которого даже изменили городской закон об охранных зонах, запрещавший раньше сносить исторические здания.
В комитете по градостроительству на вопрос о судьбе бульвара сообщили, что проектные решения по улице Черняховского на участке от Транспортного переулка до терминала ВСМ будут определяться в составе проекта планировки линейного объекта. В границы проектирования ППТ Привокзальной площади бульвар не попадает, поэтому, вероятно, стоит ожидать задание на отдельную корректировку ППТ. «Фонтанка» запросила комментарий у проектировщиков терминала — ООО «Первый проектный институт». На момент публикации ответ не поступил.
Ирина Корбат,
«Фонтанка.ру»