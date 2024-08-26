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    Стоимость криптовалюты Дурова обвалилась после его задержания. Toncoin потерял в цене больше $2 млрд

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    Цифровой актив блокчейн-проекта, связанного с Telegram Messenger LLP, потерял около 2,7 млрд долларов рыночной стоимости после задержания генерального директора платформы Павла Дурова. Об этом 26 августа пишет Bloomberg.

    «Это стало отражением неопределенности, вызванной задержанием соучредителя мессенджера», — отмечает издание.

    Toncoin, токен The Open Network, 10-й по величине криптоактив, упал более чем на 20% после того, как в субботу в аэропорту Парижа был задержан Павел Дуров. Позднее он частично компенсировал падение и по состоянию на 14:11 понедельника в Лондоне торговался на уровне $5,58, но это все еще ниже прежней отметки более чем на 16%.

    Блокчейн Open Network — или TON — имеет доступ к 900 миллионам ежемесячных пользователей Telegram через партнерство и стремится обеспечить такие сервисы, как внутриигровые платежи и игры. Рост популярности TON породил предположения о том, что Telegram имеет шанс стать «суперприложением» в стиле китайских гигантов вроде WeChat.

    Трехлетний фонд, стоящий за проектом, утверждает, что он отделен от Telegram. Но связи между Telegram и TON превратили последний в одну из самых разрекламированных инициатив криптовалюты.

    Ранее криптовалюта Дурова обошла в ценовом ралли даже Dogecoin, которую пиарил Маск.

    Дурова задержали в Париже около 8 часов вечера в субботу, когда он вышел из своего частного самолета в аэропорту Ле Бурже.

    Предположительно французские силовики считают, что из-за «отсутствия модерации, отказа от сотрудничества с правоохранительными органами и инструментов, предлагаемых Telegram (одноразовый номер, криптовалюты и т. д.)», Дуров тем самым якобы становится «соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества».

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