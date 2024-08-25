В Воронежской области прекратилась детонация взрывоопасных объектов, которая длилась 2 дня. Власти разрешили жителям вернуться домой — но не всем

В Воронежской области прекратилась детонация взрывоопасных объектов, начавшаяся ночью 24 августа после удара БПЛА. Об этом 25 августа в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев.

Из-за детонации был введен режим ЧС в трех поселениях Острогожского района. По данным на вечер субботы, свои дома покинули более 600 человек. Для них были организованы несколько пунктов временного размещения.



Число пострадавших при этом не изменилось: одна женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии. Ещё одной медики оказали помощь на месте, третьей — помощь не потребовалась.

