В Воронежской области прекратилась детонация взрывоопасных объектов, которая длилась 2 дня. Власти разрешили жителям вернуться домой — но не всем

В Воронежской области прекратилась детонация взрывоопасных объектов, начавшаяся ночью 24 августа после удара БПЛА. Об этом 25 августа в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев.
Из-за детонации был введен режим ЧС в трех поселениях Острогожского района. По данным на вечер субботы, свои дома покинули более 600 человек. Для них были организованы несколько пунктов временного размещения.
Число пострадавших при этом не изменилось: одна женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии. Ещё одной медики оказали помощь на месте, третьей — помощь не потребовалась.
"Только что мы разрешили въезд в два села, жители которых ранее были эвакуированы", написал Гусев вечером в воскресенье. Ещё в два населенных пункта проезд пока закрыт; по словам губернатора, там проводится обследование территории.
Режим ЧС при этом сохраняется.