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    Есть пострадавшие. Под Воронежем ввели режим ЧС после удара БПЛА

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    Воронежская область в ночь на 24 августа в очередной раз подверглась нападению беспилотников. Без последствий не обошлось, из-за детонации «взрывоопасных объектов» введен режим ЧС в трех поселениях Острогожского района.

    Опасность атаки в регионе губернатор Александр Гусев объявил в 01:12. В три часа ночи он сообщил об уничтожении БПЛА самолетного типа. «В результате падения обломков беспилотника в одном из муниципалитетов было возгорание травы, которое уже ликвидировано», - написал глава области в телеграм-канале. Предварительно, один человек получил осколочное ранение, ему оказали медпомощь.

    В 03:46 Гусев сообщил, что в области сбили еще несколько беспилотников. «В результате падения фрагментов начался пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов», - заявил он, однако о новых пострадавших информации не было.

    Отбой тревоги объявили в 07:16. Спустя 40 минут Гусев подвел итоги атаки. По его информации, за ночь дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области было уничтожено и подавлено пять БПЛА.

    «Для ликвидации последствий пожара и детонации взрывоопасных объектов в Острогожском районе на территории трёх поселений введен режим ЧС. Проведена эвакуация одного села и одного СНТ — всего около 200 человек», - сообщил губернатор. Для жителей развернули пункт временного размещения, но почти все разместились у родственников, пишет Гусев.

    Пострадали два человека. Одну женщину увезли в больницу в тяжёлом состоянии, ещё одна получила ссадины, но отказалась от госпитализации.

    Гражданские строения не пострадали, пишет Гусев. Но из-за повреждения линии электропередач в одном из сел Острогожского района могут наблюдаться перебои с электроснабжением. Ремонт энергетики начнут только с разрешения от оперативных служб.

    На момент публикации Гусева (07:57 мск) детонация в Острогожском районе продолжалась.

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