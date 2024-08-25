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    Сноуден об аресте Дурова в Париже: «Это унижает не только Францию, но и весь мир»

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    Бывший сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден высказался по поводу ареста миллиардера и сооснователя Telegram Павла Дурова в Париже. Свое мнение он опубликовал 25 августа в соцсети X.

    «Арест Дурова — это посягательство на основные права человека: на свободу слова и объединения. Я удивлен и глубоко опечален тем, что Макрон опустился до уровня взятия заложников как средства получения доступа к частным перепискам. Это унижает не только Францию, но и весь мир», — считает Сноуден.

    Эдвард Сноуден знает о преследовании из-за информации не понаслышке. В 2013 году он передал журналистам секретные материалы о программе слежки спецслужб США и Великобритании. Крупный скандал вынудил его улететь сперва в Гонконг, а затем в Москву, где он некоторое время пробыл в транзитной зоне Шереметьево. 1 августа 2013 года он получил временное убежище в России, через год — трехлетний вид на жительство. На данный момент он все так же проживает в России, но его точное местоположение не разглашается в целях безопасности.

    Задержанный в парижском аэропорту Павел Дуров 25 августа должен предстать перед судом. Официально его арест французскими ведомствами не комментировался. В МИД Франции от комментариев также воздерживаются. О том, как на это событие отреагировала мировая общественность, — в материале «Фонтанки».

    Павла Дурова задержали накануне во французском аэропорту около 21:00 мск. Бизнесмен прибыл во Францию из Азербайджана вместе с женщиной и телохранителем. Известно, что в 2021 году Павел Дуров стал гражданином страны.

    По данным французских СМИ, правоохранительные органы считают его соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества из-за недостаточной модерации в Telegram.

    Как пишет французский TF1, Павла Дурова поместили под стражу, а в ближайшее время уже могут доставить в суд.

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