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    Сноуден рассказал, почему остался в России

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    Бывший сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден не планировал оставаться в России, но другие страны не смогли предложить ему необходимой безопасности. Об этом он рассказал в интервью Глену Гринвальду на платформе Rumble, передает 7 июня РИА Новости.

    «Я не должен был оставаться в России, это была промежуточная остановка на пути в Латинскую Америку, так как Южная Америка в прошлом продемонстрировала открытость в отношении разоблачителей», — объяснил Сноуден.

    За время своего пребывания в транзитной зоне аэропорта Шереметьево он обратился ко многим государствам с просьбой политического убежища. По словам бывшего сотрудника американских спецслужб, некоторые страны опасались реакции США, а другие не были уверены в возможности обеспечить ему безопасность.

    «Вариантов не осталось, я запросил убежище в России. Я его получил», — сказал Сноуден.

    Сотрудник АНБ Эдвард Сноуден в 2013 году передал СМИ секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Произошел крупный скандал. Американец сначала вылетел в Гонконг, а оттуда — в Москву, где некоторое время провел в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.

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