Сноуден рассказал, почему остался в России

Бывший сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден не планировал оставаться в России, но другие страны не смогли предложить ему необходимой безопасности. Об этом он рассказал в интервью Глену Гринвальду на платформе Rumble, передает 7 июня РИА Новости.

«Я не должен был оставаться в России, это была промежуточная остановка на пути в Латинскую Америку, так как Южная Америка в прошлом продемонстрировала открытость в отношении разоблачителей», — объяснил Сноуден.

За время своего пребывания в транзитной зоне аэропорта Шереметьево он обратился ко многим государствам с просьбой политического убежища. По словам бывшего сотрудника американских спецслужб, некоторые страны опасались реакции США, а другие не были уверены в возможности обеспечить ему безопасность.