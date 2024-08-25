Bloomberg: Ежегодная осенняя презентация Apple пройдет 10 сентября. Там представят новые iPhone и не только

Ежегодная осенняя презентация продукции Apple, на которой представят новейшие iPhone 16, состоится 10 сентября. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники — официально в компании дату презентации не называли.

Ожидается, что в этот день компания представит iPhone, Apple Watch и AirPods нового поколения. Продажи iPhone 16, по данным издания, начнутся уже 20 сентября. Телефоны будут обладать набором инструментов искусственного интеллекта под названием Apple Intelligence, но в целом не сильно будут отличаться от прошлогодних моделей.