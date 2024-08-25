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    Илон Маск объяснил, почему Марка Цукерберга не ждет участь Павла Дурова

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    Американский миллиардер Илон Маск снова обратился к теме задержания Павла Дурова. Он объяснил, почему основателю корпорации Meta* (запрещена в РФ как экстремистская) можно не переживать насчет ареста.

    Как рассказал Маск в своем аккаунте соцсети Х 25 августа, Цукерберг, в отличие от Дурова, сотрудничает с силовыми ведомствами и правительством, сообщая данные пользователей его платформ. Кроме того, в социальных сетях медиамагнат регулирует свободу слова и активно использует блокировки неприемлемого контента.

    Первой реакцией Маска на задержание Павла Дурова в Париже была злая шутка в адрес европейцев. Что о громком событии думает мировое и российское сообщество — читайте в материале «Фонтанки».

    * Деятельность Meta — соцсети Facebook, Instagram — запрещена в России как экстремистская.

    Павла Дурова задержали накануне во французском аэропорту около 21:00 мск. Бизнесмен прибыл во Францию из Азербайджана вместе с женщиной и телохранителем. Известно, что в 2021 году Павел Дуров стал гражданином страны.

    По данным французских СМИ, правоохранительные органы считают его соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества из-за недостаточной модерации в Telegram.

    Как пишет французский TF1, Павла Дурова поместили под стражу, а в ближайшее время уже могут доставить в суд.

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