Илон Маск объяснил, почему Марка Цукерберга не ждет участь Павла Дурова

Американский миллиардер Илон Маск снова обратился к теме задержания Павла Дурова. Он объяснил, почему основателю корпорации Meta* (запрещена в РФ как экстремистская) можно не переживать насчет ареста.



Как рассказал Маск в своем аккаунте соцсети Х 25 августа , Цукерберг, в отличие от Дурова, сотрудничает с силовыми ведомствами и правительством, сообщая данные пользователей его платформ. Кроме того, в социальных сетях медиамагнат регулирует свободу слова и активно использует блокировки неприемлемого контента.



Первой реакцией Маска на задержание Павла Дурова в Париже была злая шутка в адрес европейцев. Что о громком событии думает мировое и российское сообщество — читайте в материале «Фонтанки».

