Илон Маск объяснил, почему Марка Цукерберга не ждет участь Павла Дурова

Американский миллиардер Илон Маск снова обратился к теме задержания Павла Дурова. Он объяснил, почему основателю корпорации Meta* (запрещена в РФ как экстремистская) можно не переживать насчет ареста.
Как рассказал Маск в своем аккаунте
Первой реакцией Маска на задержание Павла Дурова в Париже была злая шутка в адрес европейцев. Что о громком событии думает мировое и российское сообщество — читайте в материале «Фонтанки».
* Деятельность Meta — соцсети Facebook, Instagram — запрещена в России как экстремистская.