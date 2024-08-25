Илон Маск отреагировал на арест Павла Дурова очень злой шуткой

Американский миллиардер Илон Маск отреагировал в соцсетях на известие об аресте российского предпринимателя Павла Дурова. Процитировав сообщение об аресте, Илон Маск от себя добавил:

POV: It’s 2030 in Europe and you’re being executed for liking a meme



Точка зрения: В Европе 2030 год и вас казнят за лайк мема Илон Маск

Всего за 20 минут этот пост миллиардера собрал 2,2 млн просмотров 35,9 тысячи лайков и 3,6 тысячи комментариев.



Перед этим Маск прокомментировал сообщение об аресте словами «Посмотрите на эту рекламу Первой поправки. Она очень убедительна». Первая поправка к Конституции США гарантирует, кроме всего прочего, свободу слова

Павел Дуров был арестован поздно вечером 24 августа во Франции в парижском аэропорту Ле Бурже, куда он прилетел на частном самолете из Азербайджана. По информации французских СМИ, власти вменяют ему соучастие в наркоторговле и прочих преступлениях. Перед этим принадлежащий Дурову мессенджер Telegram, якобы отказался сотрудничать с местными спецслужбами.