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    Илон Маск отреагировал на арест Павла Дурова очень злой шуткой

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    Американский миллиардер Илон Маск отреагировал в соцсетях на известие об аресте российского предпринимателя Павла Дурова.

    Процитировав сообщение об аресте, Илон Маск от себя добавил:

    POV: It’s 2030 in Europe and you’re being executed for liking a meme

    Точка зрения: В Европе 2030 год и вас казнят за лайк мема
    Илон Маск

    Всего за 20 минут этот пост миллиардера собрал 2,2 млн просмотров 35,9 тысячи лайков и 3,6 тысячи комментариев.

    Перед этим Маск прокомментировал сообщение об аресте словами «Посмотрите на эту рекламу Первой поправки. Она очень убедительна».

    Первая поправка к Конституции США гарантирует, кроме всего прочего, свободу слова

    Павел Дуров был арестован поздно вечером 24 августа во Франции в парижском аэропорту Ле Бурже, куда он прилетел на частном самолете из Азербайджана. По информации французских СМИ, власти вменяют ему соучастие в наркоторговле и прочих преступлениях. Перед этим принадлежащий Дурову мессенджер Telegram, якобы отказался сотрудничать с местными спецслужбами.

    «Дипломаты РФ работают по ситуации с Дуровым, это их функциональная обязанность в случае с российским гражданином», — заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Павел Дуров является основателем ряда IT-проектов, самыми известными из которых стали соцсеть «Вконтакте» и мессенджер Telegram. В 2024 году Forbes оценил его состояние в 15,5 млрд долларов.

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