    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 20

    4 м/с, южн

    763мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.6eur101.61

    Za ДуроVa. Соцсети ответили мемами на задержание Павла Дурова

    9405
    21 комментарий

    После задержания во Франции миллиардера и одного из создателей Telegram Павла Дурова в социальных сетях и мессенджерах лавинообразно появились мемы. Одни осмысляют ситуацию, другие рассказывают в забавной форме о последствиях. Пользователи апеллируют к недавнему обсуждению сотен детей Павла Дурова, когда стало известно, что тот давно стал донором спермы. Появились даже фотографии снарядов, на которых написано «Za ДуроVa!». «Фонтанка» собрала подборку.

    Павла Дурова задержали накануне во французском аэропорту около 21:00 мск. Бизнесмен прибыл во Францию из Азербайджана вместе с женщиной и телохранителем. Известно, что в 2021 году Павел Дуров стал гражданином страны.

    По данным французских СМИ, правоохранительные органы считают его соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества из-за недостаточной модерации в Telegram.

    Как пишет французский TF1, Павла Дурова поместили под стражу, а в ближайшее время уже могут доставить в суд.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Павел Дуров
    ЛАЙК2
    СМЕХ17
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 21

    theHard25 Авг 2024 в 14:41
    чушь какая
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    21
    close