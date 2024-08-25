Za ДуроVa. Соцсети ответили мемами на задержание Павла Дурова

После задержания во Франции миллиардера и одного из создателей Telegram Павла Дурова в социальных сетях и мессенджерах лавинообразно появились мемы. Одни осмысляют ситуацию, другие рассказывают в забавной форме о последствиях. Пользователи апеллируют к недавнему обсуждению сотен детей Павла Дурова, когда стало известно, что тот давно стал донором спермы. Появились даже фотографии снарядов, на которых написано «Za ДуроVa!». «Фонтанка» собрала подборку.
Павла Дурова задержали накануне во французском аэропорту около
По данным французских СМИ, правоохранительные органы считают его соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества из-за недостаточной модерации в Telegram.
Как пишет французский TF1, Павла Дурова поместили под стражу, а в ближайшее время уже могут доставить в суд.