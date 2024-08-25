Полиция Германии подтвердила задержание подозреваемого в убийстве трех человек в Золингене на «Фестивале разнообразия»

Мужчина, подозреваемый в убийстве трех человек и нанесении ножевых ранений еще минимум восьмерым в городе Золинген, задержан. Эту информацию предоставил СМИ министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Херберт Ройль 25 августа .

«Мы только что арестовали настоящего подозреваемого, более четкую информацию получим после допроса», — сказал Ройль.

Ранее уже сообщалось, что полиция Германии задержала 15-летнего подростка, который может быть причастен к нападению с ножом в Золингене, а спецназ полиции ФРГ провел спецоперацию в одном из приютов для беженцев, в результате которой был задержан сириец.