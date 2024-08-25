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    Полиция Германии подтвердила задержание подозреваемого в убийстве трех человек в Золингене на «Фестивале разнообразия»

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    Мужчина, подозреваемый в убийстве трех человек и нанесении ножевых ранений еще минимум восьмерым в городе Золинген, задержан. Эту информацию предоставил СМИ министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Херберт Ройль 25 августа.

    «Мы только что арестовали настоящего подозреваемого, более четкую информацию получим после допроса», — сказал Ройль.

    Ранее уже сообщалось, что полиция Германии задержала 15-летнего подростка, который может быть причастен к нападению с ножом в Золингене, а спецназ полиции ФРГ провел спецоперацию в одном из приютов для беженцев, в результате которой был задержан сириец.

    По словам Ройля, подозреваемый сам сдался полиции и имеются серьезные улики, подтверждающие его вину. Немецкие СМИ уточняют, что речь действительно идет о 26-летнем сирийце, приехавшем в Германию в конце 2022 года и подавшем заявление о предоставлении убежища. Bild пишет, что подозреваемый подошел к полицейским со словами: «Я тот, кого вы ищете». Der Spiegel сообщает, что в момент, когда подозреваемый добровольно сдался полиции, его одежда была покрыта кровью.

    В Золингене 23 августа начался «Фестиваль разнообразия», приуроченный к 650-летию города. Мужчина с ножом напал на посетителей фестиваля, после чего скрылся. Погибли трое — 67-летний и 56-летний мужчины и 56-летняя женщина.

    После нападения и гибели людей праздничные мероприятия были отменены.

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