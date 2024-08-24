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    Алена Делона похоронили во Франции

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    Легендарного французского актера Алена Делона похоронили на территории его собственного дома в коммуне Души в департаменте Луара. Там он прожил бо́льшую часть жизни. Церемония прошла 24 августа, сообщает телеканал BFMTV.

    Прощание состоялось за закрытыми дверями в часовне в присутствии троих детей актера и около сорока гостей.

    Как передает корреспондент канала, около пяти часов вечера многочисленные поклонники Делона, собравшиеся у поместья в Души, почтили память кумира минутой молчания, после чего хором спели песню Paroles, Paroles, которую Делон исполнял вместе с Далидой.

    BFMTV отмечает, что Ален Делон не хотел каких-либо пышных и официальных церемоний прощания. Согласно его желанию, актера похоронят рядом с его 35 собаками в часовне, которую он сам построил около двадцати лет назад по соседству со своим домом.

    Ален Делон ушел из жизни в возрасте 88 лет 18 августа. Он считался самым красивым мужчиной в мировом кинематографе, а его имя уже давно стало нарицательным. Подробнее о его творческом пути читайте в нашем материале.

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