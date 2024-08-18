Умер актер Ален Делон

Ушел из жизни известный французский актер и кинорежиссер Ален Делон. Об этом утром
Иконе французского кино было 88 лет. Актер скончался в своем доме во французской коммуне Души в окружении семьи.
Ален Делон приобрел известность после съемок фильмов «На ярком солнце», «Самурай», «Рокко и его братья» и «Леопард». За участие в последней ленте
За свою творческую жизнь Ален Делон попробовал себя и в качестве музыканта. Одна из самых известных его записей была выпущена
Кинозвезда и секс-символ 1960-х — 1980-х годов. В СССР его имя стало нарицательным — Ален Делон был эталоном мужской красоты.
В 2017 году Ален Делон и кинозвезда Софи Лорен посетили фестиваль «Белые ночи» в Петербурге.
6 мая 2017 года Ален Делон объявил о завершении актерской карьеры.
В январе 2024 года суд во Франции ограничил Делона в дееспособности, запретив ему распоряжаться недвижимостью. Затем в его доме прошли обыски, в ходе которых были изъяты десятки единиц оружия. Поначалу пресса сообщала, что у артиста есть разрешение на оружие, однако первое расследование показало, что это не так. Считается, что к правоохранителям обратилась сиделка Делона Хироми Роллен, отношения между которыми могут носить романтический характер. По данным Le Parisien, женщина обеспокоена тем, что актер не проходит лечение, в то время как его дом полон оружия. Дочь актера заявила, что оружие — страсть Алена Делона и его «образ жизни».