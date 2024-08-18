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    Умер актер Ален Делон

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    Ушел из жизни известный французский актер и кинорежиссер Ален Делон. Об этом утром 18 августа пишет AFP со ссылкой на заявление его детей.

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    Иконе французского кино было 88 лет. Актер скончался в своем доме во французской коммуне Души в окружении семьи.

    Ален Делон приобрел известность после съемок фильмов «На ярком солнце», «Самурай», «Рокко и его братья» и «Леопард». За участие в последней ленте в 1963 году был номинирован на премию «Золотой глобус» в номинации «Самый многообещающий новичок среди мужчин». Актер также является обладателем «Сезара» за лучшую мужскую роль в картине «Наша история». На его счету три режиссерские работы: «За шкуру полицейского», «Шок», «Неукротимый».

    За свою творческую жизнь Ален Делон попробовал себя и в качестве музыканта. Одна из самых известных его записей была выпущена в 1973 году в дуэте с Далидой. Песня называлась просто: Paroles, paroles («Слова, слова»). В 1987 году на французском телевидении крутилась его почти автобиографичная песня Comme au cinéma («Словно в кино»), в которой он признавался публике, что без цветных прожекторов он такой же, как и любой другой человек — «не очень уверенный, но с мечтами о будущем».

    Кинозвезда и секс-символ 1960-х — 1980-х годов. В СССР его имя стало нарицательным — Ален Делон был эталоном мужской красоты.

    В 2017 году Ален Делон и кинозвезда Софи Лорен посетили фестиваль «Белые ночи» в Петербурге.

    6 мая 2017 года Ален Делон объявил о завершении актерской карьеры. В 2019 году перенес инсульт. В марте 2022 года сын актера, Энтони, опубликовал автобиографию, в которой рассказал о личных разговорах с отцом. В частности он написал о том, что Делон думает добровольно уйти из жизни.

    В январе 2024 года суд во Франции ограничил Делона в дееспособности, запретив ему распоряжаться недвижимостью. Затем в его доме прошли обыски, в ходе которых были изъяты десятки единиц оружия. Поначалу пресса сообщала, что у артиста есть разрешение на оружие, однако первое расследование показало, что это не так. Считается, что к правоохранителям обратилась сиделка Делона Хироми Роллен, отношения между которыми могут носить романтический характер. По данным Le Parisien, женщина обеспокоена тем, что актер не проходит лечение, в то время как его дом полон оружия. Дочь актера заявила, что оружие — страсть Алена Делона и его «образ жизни».

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