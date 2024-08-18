Умер актер Ален Делон

Ушел из жизни известный французский актер и кинорежиссер Ален Делон. Об этом утром 18 августа пишет AFP со ссылкой на заявление его детей.

Ален Делон приобрел известность после съемок фильмов «На ярком солнце», «Самурай», «Рокко и его братья» и «Леопард». За участие в последней ленте в 1963 году был номинирован на премию «Золотой глобус» в номинации «Самый многообещающий новичок среди мужчин». Актер также является обладателем «Сезара» за лучшую мужскую роль в картине «Наша история». На его счету три режиссерские работы: «За шкуру полицейского», «Шок», «Неукротимый».

За свою творческую жизнь Ален Делон попробовал себя и в качестве музыканта. Одна из самых известных его записей была выпущена в 1973 году в дуэте с Далидой. Песня называлась просто: Paroles, paroles («Слова, слова»). В 1987 году на французском телевидении крутилась его почти автобиографичная песня Comme au cinéma («Словно в кино»), в которой он признавался публике, что без цветных прожекторов он такой же, как и любой другой человек — «не очень уверенный, но с мечтами о будущем».

Кинозвезда и секс-символ 1960-х — 1980-х годов. В СССР его имя стало нарицательным — Ален Делон был эталоном мужской красоты.