Сын Алена Делона рассказал о желании актера уйти из жизни добровольно

В вышедшей в середине марта автобиографической книге сына Алена Делона — Энтони — опубликован разговор со знаменитым актером об уходе из жизни. На это 17 марта обратило внимание издание Gala.



В книге «Между собакой и волком» Энтони Делон рассказывает, что его отношения с отцом не всегда были хорошими, однако к концу жизни мужчины примирились. К этому их подтолкнула смерть Натали, матери Энтони, с которой Ален Делон развелся в 1968 году. Женщины не стало в январе 2021 года, она ушла добровольно.

