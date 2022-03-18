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Сын Алена Делона рассказал о желании актера уйти из жизни добровольно

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В вышедшей в середине марта автобиографической книге сына Алена Делона — Энтони — опубликован разговор со знаменитым актером об уходе из жизни. На это 17 марта обратило внимание издание Gala.

В книге «Между собакой и волком» Энтони Делон рассказывает, что его отношения с отцом не всегда были хорошими, однако к концу жизни мужчины примирились. К этому их подтолкнула смерть Натали, матери Энтони, с которой Ален Делон развелся в 1968 году. Женщины не стало в январе 2021 года, она ушла добровольно.

Разговоры между отцом и сыном в ту пору затронули и этот тяжелый этический момент. Ален Делон признался, что рассматривает для себя такую же возможность и хочет поддержки сына в этом решении — на случай, если он сам окажется, например, в коме.

Ален Делон проживает в Швейцарии, где в законодательство в недавнем времени были внесены изменения, позволяющие принимать подобные решения. Актеру 86 лет.

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Комментарии (12)

265055770
"Ален Делон проживает в Швейцарии, где в законодательство в недавнем времени были внесены изменения, позволяющие принимать подобные решения."
А без соответствующего закона это типа запрещено?
Игoрь
Пусть берет пример с Иствуда, который когда ему было 90 снял фильм и сам в нем сыграл главную роль.
07A
Страшно читать, человек уже 86 лет хочет добровольно покинуть этот мир!
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