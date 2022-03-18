Сын Алена Делона рассказал о желании актера уйти из жизни добровольно

В вышедшей в середине марта автобиографической книге сына Алена Делона — Энтони — опубликован разговор со знаменитым актером об уходе из жизни. На это 17 марта обратило внимание издание Gala.
В книге «Между собакой и волком» Энтони Делон рассказывает, что его отношения с отцом не всегда были хорошими, однако к концу жизни мужчины примирились. К этому их подтолкнула смерть Натали, матери Энтони, с которой Ален Делон развелся в 1968 году. Женщины не стало в январе 2021 года, она ушла добровольно.
Разговоры между отцом и сыном в ту пору затронули и этот тяжелый этический момент. Ален Делон признался, что рассматривает для себя такую же возможность и хочет поддержки сына в этом решении — на случай, если он сам окажется, например, в коме.
Ален Делон проживает в Швейцарии, где в законодательство в недавнем времени были внесены изменения, позволяющие принимать подобные решения. Актеру 86 лет.