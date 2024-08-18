Взгляд с экрана. Во Франции скончался знаменитый актер и кумир советских женщин Ален Делон

Он считался самым красивым мужчиной в мировом кинематографе, а его имя уже давно стало нарицательным. Актер театра и кино, сценарист, режиссер и продюсер Ален Делон умер на
«Он не позвонит сегодня. Это был ритуал: когда о нем публиковали статью, Ален Делон брал трубку телефона, чтобы сказать "спасибо". Неизвестный номер, но неповторимый голос, серьезный, пылкий, магнетический. Несмотря на сотни обложек журналов, ознаменовавших его карьеру, старый лев всегда радовался, когда его лицо появлялось на первой полосе», — так газета Le Parisien
С детства Алену Делону была уготована роль управляющего в мясной лавке его отчима Поля Булоня в небольшом городке (Bourg-la-Reine). Мальчик родился в пригороде Парижа
Юный француз не мог похвалиться примерным поведением, парня выгоняли из шести школ. В
В 18 лет Делон отправился в армию — он служил связистом в Индокитае. Армейская жизнь не добавила молодому человеку любви к дисциплине. Он постоянно отлучался за алкоголем, в итоге за четыре года службы будущий актер был неоднократно разжалован в звании и провел
Вернувшись на «гражданку» молодой человек устраивается работать официантом — ненадолго, такая работа оказалась не по нему. Потом он начал ходить на кинопробы, поехал в Канны, — как бы сказали сейчас, потусоваться среди нужных людей.
«Есть три типа актеров: плохие, хорошие и великие. С плохими всё ясно, они играют бездарно, хорошие — играют хорошо. А великие ничего не играют — они просто живут перед камерой», — скажет актер сильно позднее.
Затем Делон снялся в фильме брата Аллегре — Марка — «Будь красивой и молчи», потом в фильме «Кристина», где он сыграл свою первую главную роль. Но настоящую известность актер получил
В этом же году актер снимается в драме Лукино Висконти «Рокко и его братья», приемам мастерства он учится прямо на съемочной площадке.
У Висконти же в 1963 году Делон в фильме «Леопард» играет племянника князя Фабрицио ди Салина, оппортуниста Танкреди. В картине описывается
В 1963 году Делон сыграл Гийома де Сен-Прё в хорошо известном советской аудитории фильме «Черный тюльпан», где главный герой скрывается под маской. Через
Актер имел огромную популярность у женской части кинозрителей во всем мире, и в Союзе — тоже. В середине
Поклонники актера по всему миру следили не только за работой кумира, но и за его личной жизнью.
Самой известной любовной историей Делона стал его роман с актрисой Роми Шнайдер. Пара познакомилась
В 1964 году Ален Делон в первый и единственный раз женился — на актрисе Натали Бартелеми. В браке у пары родился сын Энтони, который также избрал актерскую карьеру. Брак продлился всего четыре года. Всего у актера трое детей — между старшим и младшим его сыновьями разница
«Лучше всего я делаю три вещи: свою работу, глупости и детей», — так Ален Делон опишет самого себя.
Последними работами актера стал самовлюбленный Юлий Цезарь в комедии «Астерикс на Олимпийских играх» (2008) и камео в одной из новелл киноальманаха «С новым годом, мамы!» (2012) — на премьере фильма в Москве, куда приехал актер, он ожидаемо стал главным событием.
О завершении карьеры актера Ален Делон объявил в 2017 году, а два года спустя он перенес инсульт. СМИ писали, что актер намеревался прибегнуть к эвтаназии в Швейцарии. В январе суд ограничил дееспособность актера, в частности мужчина потерял право самостоятельно совершать юридически значимые действия, в том числе и продавать собственную недвижимость.
Взгляд с экрана. Во Франции скончался знаменитый актер и кумир советских женщин Ален Делон
Он считался самым красивым мужчиной в мировом кинематографе, а его имя уже давно стало нарицательным. Актер театра и кино, сценарист, режиссер и продюсер Ален Делон умер на