Взгляд с экрана. Во Франции скончался знаменитый актер и кумир советских женщин Ален Делон

Он считался самым красивым мужчиной в мировом кинематографе, а его имя уже давно стало нарицательным. Актер театра и кино, сценарист, режиссер и продюсер Ален Делон умер на 89-м году жизни. За всю его долгую карьеру ни один фильм с Делоном в главной роли не закончился хеппи-эндом.



«Он не позвонит сегодня. Это был ритуал: когда о нем публиковали статью, Ален Делон брал трубку телефона, чтобы сказать "спасибо". Неизвестный номер, но неповторимый голос, серьезный, пылкий, магнетический. Несмотря на сотни обложек журналов, ознаменовавших его карьеру, старый лев всегда радовался, когда его лицо появлялось на первой полосе», — так газета Le Parisien 18 августа почтила память легенды кино.



С детства Алену Делону была уготована роль управляющего в мясной лавке его отчима Поля Булоня в небольшом городке (Bourg-la-Reine). Мальчик родился в пригороде Парижа в 1935 году . Родители будущей звезды кинематографа развелись, когда ему было около 3 лет . После второго замужества мать отдала мальчика на воспитание в семью кормилицы, позднее актер рассказывал, что там к нему относились по-настоящему тепло.



Юный француз не мог похвалиться примерным поведением, парня выгоняли из шести школ. В 14 лет родители решили, что сын должен получить специальность колбасника. Одно время Делон подрабатывал у отчима и обучился профессии мясника, поэтому умело обращался с ножами и топорами.



В 18 лет Делон отправился в армию — он служил связистом в Индокитае. Армейская жизнь не добавила молодому человеку любви к дисциплине. Он постоянно отлучался за алкоголем, в итоге за четыре года службы будущий актер был неоднократно разжалован в звании и провел 11 месяцев на гауптвахте. Там же он отпраздновал и один из своих дней рождения. Из армии его уволили в 1956 году .



Вернувшись на «гражданку» молодой человек устраивается работать официантом — ненадолго, такая работа оказалась не по нему. Потом он начал ходить на кинопробы, поехал в Канны, — как бы сказали сейчас, потусоваться среди нужных людей. В 23 года Ален Делон снялся в своем первом из 88 фильмов . Это была небольшая роль в фильме Ива Аллегре «Когда вмешивается женщина», он сыграл молодого киллера Джо. Роль молодой человек получил благодаря рекомендации жены режиссера, были слухи об их связи. От Аллегре же Делон получает совет, которому будет следовать всю свою головокружительную кинокарьеру: «Не играй, живи».



«Есть три типа актеров: плохие, хорошие и великие. С плохими всё ясно, они играют бездарно, хорошие — играют хорошо. А великие ничего не играют — они просто живут перед камерой», — скажет актер сильно позднее.



Затем Делон снялся в фильме брата Аллегре — Марка — «Будь красивой и молчи», потом в фильме «Кристина», где он сыграл свою первую главную роль. Но настоящую известность актер получил в 25 лет — вместе с фильмом Рене Клемана «На ярком солнце». Это первая экранизация книги Патриции Хайсмит «Талантливый мистер Рипли». Сюжет известен: Том Рипли встречает своего друга детства Филиппа, который успешен и богат, так что менее удачливого друга гложет ревность, и Рипли присваивает себе чужую жизнь. Историю экранизировали неоднократно, в последний раз — только что, но каноническим остался именно образ Делона.



В этом же году актер снимается в драме Лукино Висконти «Рокко и его братья», приемам мастерства он учится прямо на съемочной площадке. В 1962 году он снялся в картине Микеланджело Антониони «Затмение», где сыграл биржевого маклера Пьеро. В фильме его герой проживает роман, у которого нет будущего.



У Висконти же в 1963 году Делон в фильме «Леопард» играет племянника князя Фабрицио ди Салина, оппортуниста Танкреди. В картине описывается 1860 год , когда во Франции разгорается конфликт между республиканцами и приверженцами Бурбонов; в Каннах она получает «Золотую пальмовую ветвь».



В 1963 году Делон сыграл Гийома де Сен-Прё в хорошо известном советской аудитории фильме «Черный тюльпан», где главный герой скрывается под маской. Через 12 лет ему снова придется романтически скрывать лицо в другой картине, ставшей культовой и в СССР, — «Зорро». Наконец, в 1980 году выходит картина Александра Алова и Владимира Наумова «Тегеран-43», где Делон играет роль инспектора полиции Жоржа Фоша.



Актер имел огромную популярность у женской части кинозрителей во всем мире, и в Союзе — тоже. В середине 80-х группа Nautilus Pompilius исполнила ставшую хитом песню «Взгляд с экрана» на стихи Ильи Кормильцева. По тексту неприглядное окружение молодой девушки контрастирует с романтическим образом из кино: «Ален Делон говорит по-французски, Ален Делон не пьет одеколон».



Поклонники актера по всему миру следили не только за работой кумира, но и за его личной жизнью. В 1950-х годах у актера был роман с певицей Далидой — пара подарила миру композицию Paroles, paroles. Правда, об этих его отношениях стало известно позднее, когда сам Делон выпустил мемуары.



Самой известной любовной историей Делона стал его роман с актрисой Роми Шнайдер. Пара познакомилась в 1960 году на съемках фильма «Кристина», где оба играли главные роли. Вот за этими отношениями с самого начала следил весь мир. Писали, что Шнайдер растворилась в возлюбленном. Но отношения закончились разорванной помолвкой.



В 1964 году Ален Делон в первый и единственный раз женился — на актрисе Натали Бартелеми. В браке у пары родился сын Энтони, который также избрал актерскую карьеру. Брак продлился всего четыре года. Всего у актера трое детей — между старшим и младшим его сыновьями разница в 30 лет . Дочь Анушку (1990) и второго сына Алена-Фабьена (1994) Делону родила манекенщица Розали ван Бремен. Официально пара не зарегистрировала свои отношения. СМИ писали, что актер был в крайне непростых отношениях с обоими сыновьями, но прекрасно ладил с дочерью.



«Лучше всего я делаю три вещи: свою работу, глупости и детей», — так Ален Делон опишет самого себя.



Последними работами актера стал самовлюбленный Юлий Цезарь в комедии «Астерикс на Олимпийских играх» (2008) и камео в одной из новелл киноальманаха «С новым годом, мамы!» (2012) — на премьере фильма в Москве, куда приехал актер, он ожидаемо стал главным событием.



О завершении карьеры актера Ален Делон объявил в 2017 году, а два года спустя он перенес инсульт. СМИ писали, что актер намеревался прибегнуть к эвтаназии в Швейцарии. В январе суд ограничил дееспособность актера, в частности мужчина потерял право самостоятельно совершать юридически значимые действия, в том числе и продавать собственную недвижимость. 18 августа 2024 года дети звезды кинематографа объявили, что Ален Делон скончался в окружении семьи в своем доме во французской коммуне Души.

