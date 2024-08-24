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    В Госдуме предложили выдворять из России мигрантов даже с погашенной судимостью

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    Инициативу о выдворении из России всех мигрантов с судимостью внесут в Госдуму на следующей неделе, рассказала в своем телеграм-канале зампред комитета ГД по госстроительству и законодательству Сардана Авксентьева от фракции «Новые люди». Депутат напомнила о событиях в колониях Ростова и Волгограда.

    Экстрадировать из РФ без права на въезд, лишить разрешения на временное проживание и вида на жительство следует всех мигрантов с судимостью, в том числе со снятой или погашенной, считает она. Сейчас, по словам Авксентьевой, иностранным гражданам и лицам без гражданства с неснятой или непогашенной судимостью въезд в Россию запрещен, однако по истечении срока погашения они сразу могут въехать в РФ.

    Авксентьева отметила, что бороться с проявлениями исламского радикализма можно только «наведением порядка» в миграционной политике. Кроме того, следует пересмотреть Жилищный кодекс, поскольку сейчас организовать религиозную ячейку под вывеской «молельный дом» можно даже в квартире и фактически без согласований, отметила она.

    Захват исправительного учреждения произошел днем 23 августа. Четверо заключенных взяли в заложники двенадцать человек — восемь сотрудников колонии и четырех осужденных. Погибли 4 сотрудника колонии.

    Сообщалось, что захватчики были выходцами из Таджикистана и Узбекистана, объявившими себя сторонниками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*.

    *«Исламское государство» (ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России.

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