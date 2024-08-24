В Госдуме предложили выдворять из России мигрантов даже с погашенной судимостью

Инициативу о выдворении из России всех мигрантов с судимостью внесут в Госдуму на следующей неделе, рассказала в своем телеграм-канале зампред комитета ГД по госстроительству и законодательству Сардана Авксентьева от фракции «Новые люди». Депутат напомнила о событиях в колониях Ростова и Волгограда.

Экстрадировать из РФ без права на въезд, лишить разрешения на временное проживание и вида на жительство следует всех мигрантов с судимостью, в том числе со снятой или погашенной, считает она. Сейчас, по словам Авксентьевой, иностранным гражданам и лицам без гражданства с неснятой или непогашенной судимостью въезд в Россию запрещен, однако по истечении срока погашения они сразу могут въехать в РФ.

