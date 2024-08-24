Зеленский подписал закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь. Об этом 24 августа пишет ТАСС со ссылкой на данные Верховной рады.



Решение вступит в силу через 30 дней после его опубликования.

В украинском парламенте говорили, что речь идет о «запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности связанных с Российской Федерацией».

В УПЦ заявляли, что законопроект нарушает конвенцию по правам человека и конституцию Украины.

В октябре 2023 года законопроект «О недопустимости деятельности на Украине религиозных организаций, аффилированных с Русской православной церковью» прошел первое чтение. Ко второму чтению он получил другое название — «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций».

