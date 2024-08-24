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    Зеленский подписал закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь

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    Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь. Об этом 24 августа пишет ТАСС со ссылкой на данные Верховной рады.

    Решение вступит в силу через 30 дней после его опубликования.

    В украинском парламенте говорили, что речь идет о «запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности связанных с Российской Федерацией».

    В УПЦ заявляли, что законопроект нарушает конвенцию по правам человека и конституцию Украины.

    В октябре 2023 года законопроект «О недопустимости деятельности на Украине религиозных организаций, аффилированных с Русской православной церковью» прошел первое чтение. Ко второму чтению он получил другое название — «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций».

    Еще в мае 2022 года Собор Украинской православной церкви Московского патриархата принял решение о «полной независимости» от РПЦ. Представители УПЦ осудили действия России на Украине и призвали Москву «продолжать переговорный процесс и поиск сильного и умного слова, которое бы смогло остановить кровопролитие». Кроме того, духовенство выразило несогласие с позицией патриарха Кирилла относительно проведения спецоперации.

    Помимо УПЦ, на Украине существует Православная церковь Украины (ПЦУ), которая в 2019 году получила томос от Константинопольского патриархата, утвердивший ее автокефальный (независимый) статус. Русская православная церковь и каноническая Украинская православная церковь разорвали евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за несогласия с его действиями.

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