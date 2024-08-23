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Общество Дело об избиении инвалида, участника СВО, на Васильевском острове получило новый виток

Дело об избиении инвалида, участника СВО, на Васильевском острове получило новый виток

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4 комментария

Следственный комитет обжаловал возвращение на дополнительное расследование уголовного дела об избиении в Петербурге инвалида — участника СВО. Об этом 23 августа сообщает в своем телеграм-канале региональное ГСУ СК.

Ведомство пояснило, что после того, как уголовное дело было направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд, прокурор вернул дело, так как посчитал, что потерпевший сам спровоцировал напавших на него людей.

«Надзорное ведомство не приняло во внимание показания потерпевшего и его супруги, доверяя при принятии процессуального решения только показаниям обвиняемых», — пояснили в СК.

Решение было обжаловано генпрокурору РФ.

Напомним, в конце декабря двое мужчин в Биржевом переулке избили потерявшего руку участника СВО, после того как он сделал им замечание из-за неправильной парковки. Момент избиения попал на видео. Свою вину избивавшие участника СВО не признали.

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Комментарии
4
Diplot
23 августа 2024, 23:29
Ох уж эти замечания. То есть конфликт начал из-за замечания ? Граждане, чтобы не стать героями подобных ситуаций вызывайте полицию, сообщайте по телефонам экстренных служб и описывайте происходящее. Замечания и собственные действия в момент конфликта не всегда отражают действительную картину происходящего. Более того, прямые замечания второй стороне конфликта могут привести к трагедии. Избегайте этого.
Ана нас
23 августа 2024, 23:29
СПб становится черным городом. Во всех смыслах. У нас все такие - таксисты, депутаты, граждане с расширенными правами. И вот этот губернатор планирует переизбраться...
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