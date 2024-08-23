Дело об избиении инвалида, участника СВО, на Васильевском острове получило новый виток

Ведомство пояснило, что после того, как уголовное дело было направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд, прокурор вернул дело, так как посчитал, что потерпевший сам спровоцировал напавших на него людей.



«Надзорное ведомство не приняло во внимание показания потерпевшего и его супруги, доверяя при принятии процессуального решения только показаниям обвиняемых», — пояснили в СК.



Решение было обжаловано генпрокурору РФ.



Напомним, в конце декабря двое мужчин в Биржевом переулке избили потерявшего руку участника СВО, после того как он сделал им замечание из-за неправильной парковки. Момент избиения попал на видео. Свою вину избивавшие участника СВО не признали.

