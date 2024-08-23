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    В Ростовской области запретили массовые мероприятия на открытом воздухе

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    Власти Ростовской области запретили массовые мероприятия на открытом воздухе. Об этом вечером 23 августа сообщил губернатор региона Василий Голубев.

    «Введен временный запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. Мероприятия, которые запланированы на закрытых площадках, возможны, но должны быть обеспечены всеми мерами безопасности», — написал глава региона.

    По его словам, такой порядок будет действовать в Ростовской области «до особого распоряжения».

    С чем это связано, Голубев не уточнил. В городе Пролетарск шестые сутки продолжается пожар на территории промышленных складов. Местные жители рассказали изданию 161.RU, что ходят в марлевых повязках из-за сильного запаха гари и держат закрытыми окна и двери в домах, чтобы внутрь не просачивался дым.

    Между тем глава Пролетарского городского поселения Максим Толпинский заявил, что эвакуация жителей из города не требуется, а воздух пребывает в нормальном состоянии. Ситуацию в городе он назвал «стабильной».

    Ранее сити-менеджер Ростова отменил мероприятия в честь 275-летия города «в целях безопасности».

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    Ростовская областьЗапрет массовых мероприятийВасилий Голубев
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