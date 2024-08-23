«Никто никуда не бежит. Живем в несколько новых реальностях». Глава Пролетарска рассказал об обстановке в городе, где шестые сутки тушат нефтебазу

В Ростовской области шестые сутки продолжается пожар на территории промышленных складов в Пролетарске, начавшийся после падения трех беспилотников. По последним данным, площадь пожара составляет 10 тысяч квадратных метров — в процессе тушения пострадали 49 спасателей, в городе действует режим ЧС.
Тем не менее глава Пролетарского городского поселения Максим Толпинский 23 августа заявил, что эвакуация жителей не требуется, а воздух по-прежнему пребывает в нормальном состоянии.
«С воскресенья прошлого мы живем в несколько новых реальностях. Живем с учетом того, что буквально на окраине нашего города горит топливохранилище. Что хотелось бы отметить: вопреки каким-то слухам, что бегут люди из города, — никто никуда не бежит», — сказал Толпинский изданию «Наша неделя. Пролетарск».
Ситуацию в городе он назвал «стабильной»: по его словам, каждый день по два раза делаются замеры Роспотребнадзором и предельно допустимых концентраций веществ для человека не выявляется.
Между тем ночью 23 августа жители Пролетарска вновь слышали звуки взрывов.