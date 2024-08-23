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    «Никто никуда не бежит. Живем в несколько новых реальностях». Глава Пролетарска рассказал об обстановке в городе, где шестые сутки тушат нефтебазу

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    В Ростовской области шестые сутки продолжается пожар на территории промышленных складов в Пролетарске, начавшийся после падения трех беспилотников. По последним данным, площадь пожара составляет 10 тысяч квадратных метров — в процессе тушения пострадали 49 спасателей, в городе действует режим ЧС.

    Тем не менее глава Пролетарского городского поселения Максим Толпинский 23 августа заявил, что эвакуация жителей не требуется, а воздух по-прежнему пребывает в нормальном состоянии.

    «С воскресенья прошлого мы живем в несколько новых реальностях. Живем с учетом того, что буквально на окраине нашего города горит топливохранилище. Что хотелось бы отметить: вопреки каким-то слухам, что бегут люди из города, — никто никуда не бежит», — сказал Толпинский изданию «Наша неделя. Пролетарск».

    Ситуацию в городе он назвал «стабильной»: по его словам, каждый день по два раза делаются замеры Роспотребнадзором и предельно допустимых концентраций веществ для человека не выявляется.

    Между тем ночью 23 августа жители Пролетарска вновь слышали звуки взрывов.

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    ПролетарскПожарНефтебазаМаксим ТолпинскийАтака беспилотниковРостовская область
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