«Никто никуда не бежит. Живем в несколько новых реальностях». Глава Пролетарска рассказал об обстановке в городе, где шестые сутки тушат нефтебазу

В Ростовской области шестые сутки продолжается пожар на территории промышленных складов в Пролетарске, начавшийся после падения трех беспилотников. По последним данным, площадь пожара составляет 10 тысяч квадратных метров — в процессе тушения пострадали 49 спасателей, в городе действует режим ЧС.



Тем не менее глава Пролетарского городского поселения Максим Толпинский 23 августа заявил, что эвакуация жителей не требуется, а воздух по-прежнему пребывает в нормальном состоянии.