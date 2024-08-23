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    161.RU: жители Пролетарска ночью слышали звуки взрывов

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    1 комментарий

    Ночью 23 августа жители Пролетарска слышали звуки взрывов. Громкие хлопки разбудили местных примерно в 3:30, пишет портал 161.RU.

    Фото: 161.RU
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    «Было очень громко, я проснулась от взрыва. Зарево озарило Пролетарск. Скорее всего, так догорает топливо», — рассказала одна из местных жительниц.

    Пролетарцы говорят, что находят у себя во дворах куски жженного профнастила.

    Фото: житель Пролетарска / 161.RU
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    Склад с дизтопливом горит в Ростовской области шестые сутки. Пожар начался 18 августа после атаки БПЛА. Глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич рассказал, что склад начал полыхать после падения трех беспилотников. По данным на 22 августа, число пострадавших пожарных, тушивших нефтебазу, возросло до 49. 15 спасателей находятся в больницах, шестеро были доставлены в Петербург. На второй день пожара машинам запретили подъезжать близко к горящему складу, так как это было не безопасно. В некоторых районах небо полностью покрывал черный густой дым.

    Фото: 161.RU
    Фото: житель Пролетарска / 161.RU

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    Комментарии 1

    Mies23 Авг 2024 в 12:18
    Торопиться не надо! Пожар, это не пожар, а просто выгорание. Да.
    +2−0
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