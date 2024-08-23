161.RU: жители Пролетарска ночью слышали звуки взрывов

Ночью 23 августа жители Пролетарска слышали звуки взрывов. Громкие хлопки разбудили местных примерно в 3:30, пишет портал 161.RU.
«Было очень громко, я проснулась от взрыва. Зарево озарило Пролетарск. Скорее всего, так догорает топливо», — рассказала одна из местных жительниц.
Пролетарцы говорят, что находят у себя во дворах куски жженного профнастила.
Склад с дизтопливом горит в Ростовской области шестые сутки. Пожар начался 18 августа после атаки БПЛА. Глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич рассказал, что склад начал полыхать после падения трех беспилотников. По данным на 22 августа, число пострадавших пожарных, тушивших нефтебазу, возросло до 49. 15 спасателей находятся в больницах, шестеро были доставлены в Петербург. На второй день пожара машинам запретили подъезжать близко к горящему складу, так как это было не безопасно. В некоторых районах небо полностью покрывал черный густой дым.