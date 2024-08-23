Минюст России исключил три организации из реестра иностранных агентов. Все они ранее были ликвидированы

Министерство юстиции России 23 августа исключило три организации из реестра иностранных агентов. Все они были ранее ликвидированы после включения в список иноагентов: ООО «Тайга.инфо», «Экозащита! — Женсовет» и АНО «Англо-американская школа Москвы» (AAS).
«Экозащита! — Женсовет», оказавшаяся среди первых десяти организаций, объявленных иноагентами, попала в реестр Минюста в июле 2014 года. Калининградский областной суд ликвидировал организацию в июне текущего года, удовлетворив иск Минюста, заявившего, что «Экозащита! — Женсовет» не соблюдает законодательство об иноагентах.
«Тайга.инфо» из Новосибирска была объявлена иноагентом в мае 2023 года из-за распространения фейков, как заявили в Минюсте. Компания управляла одноименным интернет-изданием, которое в 2022 году заблокировал Роскомнадзор.
Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Англо-американская школа Москвы» оказалась в реестре в июне 2023 года из-за того, что «осуществляла деятельность по пропаганде ЛГБТ*-отношений». 12 мая 2023 года она объявила о закрытии после того, как суд постановил, что школа нарушает требования к образовательной деятельности.
* Признано в России экстремистским движением и запрещено.