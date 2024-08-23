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    Минюст России исключил три организации из реестра иностранных агентов. Все они ранее были ликвидированы

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    Министерство юстиции России 23 августа исключило три организации из реестра иностранных агентов. Все они были ранее ликвидированы после включения в список иноагентов: ООО «Тайга.инфо», «Экозащита! — Женсовет» и АНО «Англо-американская школа Москвы» (AAS).

    «Экозащита! — Женсовет», оказавшаяся среди первых десяти организаций, объявленных иноагентами, попала в реестр Минюста в июле 2014 года. Калининградский областной суд ликвидировал организацию в июне текущего года, удовлетворив иск Минюста, заявившего, что «Экозащита! — Женсовет» не соблюдает законодательство об иноагентах.

    «Тайга.инфо» из Новосибирска была объявлена иноагентом в мае 2023 года из-за распространения фейков, как заявили в Минюсте. Компания управляла одноименным интернет-изданием, которое в 2022 году заблокировал Роскомнадзор.

    Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Англо-американская школа Москвы» оказалась в реестре в июне 2023 года из-за того, что «осуществляла деятельность по пропаганде ЛГБТ*-отношений». 12 мая 2023 года она объявила о закрытии после того, как суд постановил, что школа нарушает требования к образовательной деятельности.

    * Признано в России экстремистским движением и запрещено.

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