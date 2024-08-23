Минюст России исключил три организации из реестра иностранных агентов. Все они ранее были ликвидированы

Министерство юстиции России 23 августа исключило три организации из реестра иностранных агентов. Все они были ранее ликвидированы после включения в список иноагентов: ООО «Тайга.инфо», «Экозащита! — Женсовет» и АНО «Англо-американская школа Москвы» (AAS).

«Экозащита! — Женсовет», оказавшаяся среди первых десяти организаций, объявленных иноагентами, попала в реестр Минюста в июле 2014 года. Калининградский областной суд ликвидировал организацию в июне текущего года, удовлетворив иск Минюста, заявившего, что «Экозащита! — Женсовет» не соблюдает законодательство об иноагентах.