Без нетрадиционных ценностей и иностранных слов. Школьникам объяснили, как этически верно сдать ЕГЭ



Также запрещено приводить примеры из экстремистских материалов. Еще школьникам стоит воздержаться и от примеров социально неприемлемого поведения людей.



Если в сочинении найдут этическую ошибку, то по этому критерию школьник получит ноль баллов. Если такой ошибки не будет, то один балл.



Кроме того, при работе над сочинением школьникам запретили использовать примеры из комиксов, аниме, манги, фанфиков, графических романов и компьютерных игр.



О нововведениях сообщается в материалах для сдачи ЕГЭ в 2025 году, которые разместил на своем сайте Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ). В прошлом году подобные запреты в регламенте прописаны не были.



Напомним, ранее «Фонтанка» сообщала о том, что школьникам, которые будут сдавать ОГЭ в 2025 году, тоже запретили ссылаться на комиксы, аниме, компьютерные игры и так далее.

