Школьникам, сдающим ОГЭ по русскому языку, запретили ссылаться на комиксы, игры и аниме

Школьникам, которые в следующем году будут сдавать ОГЭ по русскому языку, запретили в сочинениях приводить примеры из комиксов, аниме, фанфиков, графических романов и компьютерных игр.
О корректировках сообщается в нормативных документах, которые
Напомним, с текущего года школьники, сдающие ОГЭ по математике, могут пользоваться калькулятором. Мнения учителей о нововведении разделились: одни заявляли, что на технические расчеты не нужно тратить время, другие же считали, что дети могут утратить навыки, необходимые для развития.