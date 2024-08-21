Школьникам, сдающим ОГЭ по русскому языку, запретили ссылаться на комиксы, игры и аниме

Школьникам, которые в следующем году будут сдавать ОГЭ по русскому языку, запретили в сочинениях приводить примеры из комиксов, аниме, фанфиков, графических романов и компьютерных игр.



О корректировках сообщается в нормативных документах, которые 21 августа опубликовал на своем сайте Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ). В документах изложена структура и содержание материалов для сдачи ОГЭ в 2025 году .

Напомним, с текущего года школьники, сдающие ОГЭ по математике, могут пользоваться калькулятором. Мнения учителей о нововведении разделились: одни заявляли, что на технические расчеты не нужно тратить время, другие же считали, что дети могут утратить навыки, необходимые для развития.