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    Школьникам, сдающим ОГЭ по русскому языку, запретили ссылаться на комиксы, игры и аниме

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    Школьникам, которые в следующем году будут сдавать ОГЭ по русскому языку, запретили в сочинениях приводить примеры из комиксов, аниме, фанфиков, графических романов и компьютерных игр.

    О корректировках сообщается в нормативных документах, которые 21 августа опубликовал на своем сайте Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ). В документах изложена структура и содержание материалов для сдачи ОГЭ в 2025 году.

    Напомним, с текущего года школьники, сдающие ОГЭ по математике, могут пользоваться калькулятором. Мнения учителей о нововведении разделились: одни заявляли, что на технические расчеты не нужно тратить время, другие же считали, что дети могут утратить навыки, необходимые для развития.

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