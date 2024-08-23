Следственный комитет обжалует решения прокуратуры об отмене постановлений о возбуждении уголовных дел о незаконном задержании участников «Русской общины» в Петербурге. Об итогах этих обжалований глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить подчиненным. Об этом 23 августа сообщает телеграм-канал СК.
Прокуратура ранее отменила два постановления о возбуждении дел о незаконном задержании на Комендантском проспекте активистов «Русской общины». «В настоящее время данные решения обжалуются следственными органами СК России прокурору города Санкт-Петербурга Мельнику Виктору Дмитриевичу», — говорится в сообщении СК.
Уголовное дело было дважды возбуждено по пункту «г» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц), а также по части 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог).
Бастрыкин затребовал от подчиненных доклад по обжалованию отмены дел по истории с «Русской общиной»
Следственный комитет обжалует решения прокуратуры об отмене постановлений о возбуждении уголовных дел о незаконном задержании участников «Русской общины» в Петербурге. Об итогах этих обжалований глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить подчиненным. Об этом 23 августа сообщает телеграм-канал СК.
В Петербурге 19 августа в Приморском районе несколько десятков участников движения «Русская община» приехали на «стрелку» к приезжим таксистам. Как утверждали участники «общины», «нелегалы» якобы угрожали русским, поэтому инициативные граждане поехали на подмогу. Таксисты вызвали полицию. Приехавшие на место силовики никаких нелегалов среди конфликтующих не нашли. Тогда в отдел уехали активисты «Русской общины», на некоторых из них оформили административные протоколы. На следующий день суд назначал десятерым из них сутки ареста каждому, и они сразу же вышли на свободу, поскольку отбыли это наказание с момента задержания. Двоим уроженцам Дагестана назначили по трое суток ареста.