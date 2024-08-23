Экспертиза подтвердила наркотики в организме водителя троллейбуса, которого полиция сняла с рейса на Васильевском

Экспертиза подтвердила наличие наркотиков в организме уже бывшего водителя троллейбуса №11, неадекватное поведение которого заставило волноваться пассажиров на Васильевском острове. Об этом «Фонтанке» 23 августа рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



Протокол будет направлен в суд на следующей неделе, добавили в пресс-службе.



Как писала «Фонтанка», в организме у снятого с рейса и отправленного на медэкспертизу мужчины нашли коктейль из синтетических и растительных наркотиков четырех видов.

