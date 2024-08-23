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    Экспертиза подтвердила наркотики в организме водителя троллейбуса, которого полиция сняла с рейса на Васильевском

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    Экспертиза подтвердила наличие наркотиков в организме уже бывшего водителя троллейбуса №11, неадекватное поведение которого заставило волноваться пассажиров на Васильевском острове. Об этом «Фонтанке» 23 августа рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Протокол будет направлен в суд на следующей неделе, добавили в пресс-службе.

    Как писала «Фонтанка», в организме у снятого с рейса и отправленного на медэкспертизу мужчины нашли коктейль из синтетических и растительных наркотиков четырех видов.

    Мужчина проработал водителем троллейбуса год. В «Горэлектротрансе» сообщили, что он уже уволен, а случай назвали для предприятия вопиющим, поскольку в организации действует многоуровневая система проверки надежности водителей. «При приеме на работу каждый водитель проходит обязательный медосмотр, включающий в себя химико-токсикологическое исследование (ХТС). Впоследствии каждый водитель проходит ежегодный медосмотр по графику, а также не менее двух раз в год предприятие производит выборочные внезапные проверки каждого водителя, включающие в том числе и ХТС, — заявили в пресс-службе. — Эти проверки водитель проходил, в том числе и недавно. Раньше жалоб на него не было».

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