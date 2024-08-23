Пробки в Петербурге достигли восьми баллов, а на проспекте Стачек всех десяти

В конце рабочей недели вечерние пробки в Петербурге достигли восьми баллов по шкале «Яндекса» к 17 часам 23 августа . Это на два балла больше обычного, и, вероятно, тому виной ненастная погода.



Неожиданно плотное движение на проспекте Стачек. Загруженность магистрали из центра достигает 10 баллов , что на 4 балла выше обычного.

