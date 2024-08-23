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    Пробки в Петербурге достигли восьми баллов, а на проспекте Стачек всех десяти

    2011
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    В конце рабочей недели вечерние пробки в Петербурге достигли восьми баллов по шкале «Яндекса» к 17 часам 23 августа. Это на два балла больше обычного, и, вероятно, тому виной ненастная погода.

    Неожиданно плотное движение на проспекте Стачек. Загруженность магистрали из центра достигает 10 баллов, что на 4 балла выше обычного.

    Наиболее загруженными магистралями в середине дня стали Невский проспект к площади Александра Невского, где фиксируется 8-балльная пробка, Невский проспект к Дворцовой площади застопорился на 9 баллов. Также плотно на ЗСД, начиная от Васильевского острова по направлению к Приморскому району. Движение там тормозит ДТП.

    Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться и к 23 часам достигнут 2 баллов.

    С ночи погода Петербурга испытывает на прочность город и его население. Вечером 22 августа в разных районах города прошли ливни и грозы.

    Завтра, 24 августа, в Петербурге продолжат лить дожди. Соответствующее предупреждение выпустило городское управление МЧС. Также вновь ожидаются порывы сильного ветра — до 17 м/c.

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