Пробки в Петербурге достигли восьми баллов, а на проспекте Стачек всех десяти

В конце рабочей недели вечерние пробки в Петербурге достигли восьми баллов по шкале «Яндекса»
Неожиданно плотное движение на проспекте Стачек. Загруженность магистрали из центра достигает
Наиболее загруженными магистралями в середине дня стали Невский проспект к площади Александра Невского, где фиксируется
Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться и
С ночи погода Петербурга испытывает на прочность город и его население. Вечером
Завтра, 24 августа, в Петербурге продолжат лить дожди. Соответствующее предупреждение выпустило городское управление МЧС. Также вновь ожидаются порывы сильного ветра —