«Вот это громыхнуло». Петербург и Ленобласть накрыло обещанными ливнем и грозой

Петербург и Ленобласть в ночь с 22 на 23 августа накрыло обещанными ливнями и грозами. Местные жители из разных уголков города поделились с «Фонтанкой» фотографиями и видео с погодными аномалиями.
читатель «Фонтанки»
Сверкает и гремит в районе Железнодорожного проспекта. Ливень здесь начался примерно в 23:30. Подобная картина наблюдается в районе Ланского шоссе. Немного раньше дождь полил на проспекте Ветеранов. Грозы также фиксируются в Кировске и Лисьем Носе.
читатель «Фонтанки»
«Вот это громыхнуло сейчас. Сверкает примерно раз в 10 секунд. Я думала, что начался апокалипсис. Сейчас только дождь льет, уже поспокойнее», — поделилась жительница Невского района.
читатель «Фонтанки»
Ранее городской комитет по энергетике предупреждал о том, что ночью с четверга на пятницу в некоторых районах может выпасть до 30 мм осадков — за час.
читатель «Фонтанки»
В пятницу, 23 августа, в городе местами ожидаются сильные ливни, грозы, град, усиление ветра до
читатель «Фонтанки»
читатель «Фонтанки»
Судя по сервису «Яндекс.Погода», в ближайшие 2,5 часа примерно до трех часов ночи Петербург и область будут под властью непогоды.
Не исключено, что темная область накроет все районы Северной столицы.