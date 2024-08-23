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    «Вот это громыхнуло». Петербург и Ленобласть накрыло обещанными ливнем и грозой

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    6 комментариев

    Петербург и Ленобласть в ночь с 22 на 23 августа накрыло обещанными ливнями и грозами. Местные жители из разных уголков города поделились с «Фонтанкой» фотографиями и видео с погодными аномалиями.

    читатель «Фонтанки»

    Сверкает и гремит в районе Железнодорожного проспекта. Ливень здесь начался примерно в 23:30. Подобная картина наблюдается в районе Ланского шоссе. Немного раньше дождь полил на проспекте Ветеранов. Грозы также фиксируются в Кировске и Лисьем Носе.

    читатель «Фонтанки»

    «Вот это громыхнуло сейчас. Сверкает примерно раз в 10 секунд. Я думала, что начался апокалипсис. Сейчас только дождь льет, уже поспокойнее», — поделилась жительница Невского района.

    читатель «Фонтанки»

    Ранее городской комитет по энергетике предупреждал о том, что ночью с четверга на пятницу в некоторых районах может выпасть до 30 мм осадков — за час.

    читатель «Фонтанки»

    В пятницу, 23 августа, в городе местами ожидаются сильные ливни, грозы, град, усиление ветра до 20–25 м/с.

    читатель «Фонтанки»

    читатель «Фонтанки»

    Судя по сервису «Яндекс.Погода», в ближайшие 2,5 часа примерно до трех часов ночи Петербург и область будут под властью непогоды.

    Фото: «Яндекс.Погода»
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    Не исключено, что темная область накроет все районы Северной столицы.

    Фото: «Яндекс.Погода»

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