Новое предупреждение от МЧС — суровое. Ждём град и не только

ГУ МЧС по Петербургу в очередной раз предупреждает об ухудшении погодных условий. Прогноз на завтра ещё более суров, чем предыдущие.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в пятницу, 23 августа, в городе местами ожидаются сильные ливни, грозы, град, усиление ветра до 20–25 м/с.