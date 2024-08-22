Новое предупреждение от МЧС — суровое. Ждём град и не только

ГУ МЧС по Петербургу в очередной раз предупреждает об ухудшении погодных условий. Прогноз на завтра ещё более суров, чем предыдущие.
По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в пятницу, 23 августа, в городе местами ожидаются сильные ливни, грозы, град, усиление ветра до 20–25 м/с.
Погоду в регионе сейчас определяет атмосферный фронт. Вчера МЧС тоже выдавало предупреждение — на сегодня, был даже объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за гроз. Пока в Петербурге пасмурно, но сильных осадков и ветра нет.
Отметим, что это ещё не осень. В субботу погода изменится: в город и область вернётся жара под 30 градусов.