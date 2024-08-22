    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 18

    2 м/с, вос

    756мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.69eur101.95

    Новое предупреждение от МЧС — суровое. Ждём град и не только

    2625
    обсудить
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    ГУ МЧС по Петербургу в очередной раз предупреждает об ухудшении погодных условий. Прогноз на завтра ещё более суров, чем предыдущие.

    По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в пятницу, 23 августа, в городе местами ожидаются сильные ливни, грозы, град, усиление ветра до 20–25 м/с.

    Погоду в регионе сейчас определяет атмосферный фронт. Вчера МЧС тоже выдавало предупреждение — на сегодня, был даже объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за гроз. Пока в Петербурге пасмурно, но сильных осадков и ветра нет.

    Отметим, что это ещё не осень. В субботу погода изменится: в город и область вернётся жара под 30 градусов.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаПогода в ПетербургеПрогноз погоды
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close