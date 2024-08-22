Атмосферный фронт изменил погоду в Петербурге. Но скоро — плюс 27

Прохладная погода пришла в Петербург на два дня. В субботу же будет жарко.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 августа в городе облачно, кратковременные дожди, днем местами ливни и грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозе порывы до сильного. Температура воздуха, ночью не опускавшаяся ниже 16 градусов, днем составит 21–23 градуса.

