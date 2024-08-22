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    Атмосферный фронт изменил погоду в Петербурге. Но скоро — плюс 27

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Прохладная погода пришла в Петербург на два дня. В субботу же будет жарко.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 августа в городе облачно, кратковременные дожди, днем местами ливни и грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозе порывы до сильного. Температура воздуха, ночью не опускавшаяся ниже 16 градусов, днем составит 21–23 градуса.

    Синоптическую ситуацию в регионе сегодня сформирует атмосферный фронт, он немного ограничит дневной прогрев. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    Завтра, 23 августа, ещё прохладнее, 19–21 градус, возможны осадки. А в субботу ненадолго вернётся жаркое лето. Ночью 24 августа местами кратковременный дождь, днем без существенных осадков, 25–27 градусов.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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