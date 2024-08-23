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    В субботу Петербург продолжит заливать. Синоптики обещают дожди и сильный ветер

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    Погода не порадует горожан в предстоящую субботу уходящего лета. В Петербурге вновь ожидают ливни и сильный ветер, предупреждает 23 августа городское управление МЧС.

    По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 24 августа в городе местами пройдут ливневые дожди, а ветер подует со скоростью до 17 м/с.

    По предварительным прогнозам, только воскресенье порадует обилием солнца, отсутствием дождей и по-июльски теплой погодой.

    Погода в Петербурге за последние дни на редкость активна: за последние часы были и туман, и гроза, и ливень. Утро 23 августа началось с дождя, а днём возможен град.

    В ночь с 22 на 23 августа в небе над городом происходило удивительной красоты и величественности природное электросветовое шоу: десятки молний вырывались из облаков, освещая ярчайшими вспышками самые разные районы города — от исторического центра до спальных кварталов.

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