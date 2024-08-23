    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 13

    3 м/с, ю-з

    757мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd91.29eur101.62
    СРОЧНО

    За что сидели захватившие заложников в ИК-19

    Сломанные зонты и романтичные прогулки под дождем. Как Петербург встретил обещанную непогоду

    1274
    2 комментария

    Петербург днем 23 августа поистине подтвердил звание Северной столицы. Погодные капризы не остановили местных жителей и туристов. Фотографы «Фонтанки» подглядели за тем, как город переживал стихию.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    С ночи погода Петербурга испытывает на прочность город и его население. Вечером 22 августа в разных районах города прошли ливни и грозы. Утром непогода продолжилась, но большинству граждан все-таки нужно было пойти на работу или по делам. Они запаслись дождевиками и зонтами, героически выйдя из дома. Судя по кадрам, отдыхающих также не остановил ливень и сильный ветер. Они, не торопясь, болтали под крышами домов и прогуливались по набережным. Чья-то такая прогулка закончилась не совсем удачно, так как в одном из мусорных баков был замечен сломанный зонтик.

    ПоделитьсяПоделиться

    Завтра, 24 августа, в Петербурге продолжат лить дожди. Соответствующее предупреждение выпустило городское управление МЧС. Также вновь ожидаются порывы сильного ветра — до 17 м/c.

    ПоделитьсяПоделиться

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close