Петербург днем 23 августа поистине подтвердил звание Северной столицы. Погодные капризы не остановили местных жителей и туристов. Фотографы «Фонтанки» подглядели за тем, как город переживал стихию.
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
С ночи погода Петербурга испытывает на прочность город и его население. Вечером 22 августа в разных районах города прошли ливни и грозы. Утром непогода продолжилась, но большинству граждан все-таки нужно было пойти на работу или по делам. Они запаслись дождевиками и зонтами, героически выйдя из дома. Судя по кадрам, отдыхающих также не остановил ливень и сильный ветер. Они, не торопясь, болтали под крышами домов и прогуливались по набережным. Чья-то такая прогулка закончилась не совсем удачно, так как в одном из мусорных баков был замечен сломанный зонтик.
Завтра, 24 августа, в Петербурге продолжат лить дожди. Соответствующее предупреждение выпустило городское управление МЧС. Также вновь ожидаются порывы сильного ветра — до 17 м/c.