«Шушары возродились, как птица Феникс». Wildberries планирует перезапустить склад под Петербургом через два месяца

«15 мая мы закончили демонтировать то, что осталось после пожара, и сейчас, спустя три месяца, стоит новая коробка», — сказала она в прикрепленном к посту видео. Сейчас внутри здания началась подготовка к заливке полов. Также специалистам предстоит благоустроить территорию.



«Планируем завершить все работы уже в октябре этого года. Шушары возродились, как птица Феникс», — написала Бакальчук.



Пожар на складе Wildberries в Шушарах произошел 13 января 2024 года . Площадь объекта составляла 112 тыс. кв. м . Ликвидировать открытое горение удалось только на следующий день, пострадавших не было. В процессе выяснилось, что склад работал без разрешения на ввод в эксплуатацию и не был застрахован.



Ранее Татьяна Бакальчук сообщила, что компания возместила продавцам 95% ущерба после пожара на сумму почти 35 млрд рублей.

