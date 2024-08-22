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    «Шушары возродились, как птица Феникс». Wildberries планирует перезапустить склад под Петербургом через два месяца

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    Основательница и генеральный директор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук показала, как продвигается восстановление склада компании в Шушарах после масштабного пожара. Все работы на объекте планируют завершить в октябре, об этом 22 августа предпринимательница рассказала в своем телеграм-канале.

    телеграм-канал Татьяны Бакальчук

    «15 мая мы закончили демонтировать то, что осталось после пожара, и сейчас, спустя три месяца, стоит новая коробка», — сказала она в прикрепленном к посту видео. Сейчас внутри здания началась подготовка к заливке полов. Также специалистам предстоит благоустроить территорию.

    «Планируем завершить все работы уже в октябре этого года. Шушары возродились, как птица Феникс», — написала Бакальчук.

    Пожар на складе Wildberries в Шушарах произошел 13 января 2024 года. Площадь объекта составляла 112 тыс. кв. м. Ликвидировать открытое горение удалось только на следующий день, пострадавших не было. В процессе выяснилось, что склад работал без разрешения на ввод в эксплуатацию и не был застрахован.

    Ранее Татьяна Бакальчук сообщила, что компания возместила продавцам 95% ущерба после пожара на сумму почти 35 млрд рублей.

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    WildberriesСкладШушарыТатьяна Бакальчук
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