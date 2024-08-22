«Шушары возродились, как птица Феникс». Wildberries планирует перезапустить склад под Петербургом через два месяца

Основательница и генеральный директор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук показала, как продвигается восстановление склада компании в Шушарах после масштабного пожара. Все работы на объекте планируют завершить в октябре, об этом
телеграм-канал Татьяны Бакальчук
«15 мая мы закончили демонтировать то, что осталось после пожара, и сейчас, спустя три месяца, стоит новая коробка», — сказала она в прикрепленном к посту видео. Сейчас внутри здания началась подготовка к заливке полов. Также специалистам предстоит благоустроить территорию.
«Планируем завершить все работы уже в октябре этого года. Шушары возродились, как птица Феникс», — написала Бакальчук.
Пожар на складе Wildberries в Шушарах произошел
Ранее Татьяна Бакальчук сообщила, что компания возместила продавцам