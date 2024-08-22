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    Без долгого ожидания. С 1 октября 2024 года оформлять ДТП удаленно будет проще

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    С 1 октября 2024 года по новым правилам ОСАГО процесс оформления ДТП будет проще. Об этом 22 августа сообщает Банк России.

    Для водителей на бланк извещения о ДТП добавят специальный QR-код. Он сможет переводить человека на страницу «Госуслуг». Там будет представлена информация о порядке оформления аварии по европротоколу, то есть без участия сотрудников ГИБДД. Помимо самого оформления ДТП, удаленно можно будет также подать заявление на возмещение ущерба в страховую компанию.

    Изменения в оформлении бланка предусматриваются обновленными правилами полиса ОСАГО, которые вступают в силу с октября. В новых правилах ОСАГО закреплен список обязательных документов, порядок урегулирования ДТП и другие важные сведения.

    Полис ОСАГО с марта 2025 года исключат из списка обязательных документов при регистрации автомобиля. Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным.

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