С 1 октября 2024 года по новым правилам ОСАГО процесс оформления ДТП будет проще. Об этом
Для водителей на бланк извещения о ДТП добавят специальный QR-код. Он сможет переводить человека на страницу «Госуслуг». Там будет представлена информация о порядке оформления аварии по европротоколу, то есть без участия сотрудников ГИБДД. Помимо самого оформления ДТП, удаленно можно будет также подать заявление на возмещение ущерба в страховую компанию.
Изменения в оформлении бланка предусматриваются обновленными правилами полиса ОСАГО, которые вступают в силу с октября. В новых правилах ОСАГО закреплен список обязательных документов, порядок урегулирования ДТП и другие важные сведения.
Полис ОСАГО с марта 2025 года исключат из списка обязательных документов при регистрации автомобиля. Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным.
Без долгого ожидания. С 1 октября 2024 года оформлять ДТП удаленно будет проще
С 1 октября 2024 года по новым правилам ОСАГО процесс оформления ДТП будет проще. Об этом
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