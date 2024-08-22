Не поехавшим на Олимпиаду российским спортсменам платят миллионы. За что?

Прыгунья в высоту Мария Качанова во время тренировки на Петровском стадионе Источник: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»







В России придумали, как помочь российским спортсменам, которые серьезно теряют в деньгах без участия в международных стартах. На соревнованиях внутри страны им теперь платят миллионы за выполнение олимпийских нормативов или достижение результатов, соответствующих призовым местам на Играх.



Российская легкая атлетика уже много лет находится в упадке из-за дисквалификации ВФЛА и тотального отстранения от всех международных соревнований. За девять лет успело вырасти совершенно новое поколение спортсменов, которые практически нигде не выступали за пределами России. О том, что их мотивирует в такой безвыходной ситуации, в интервью «Фонтанке» недавно рассказывала прыгунья в высоту Мария Кочанова. Оказалось, что легкоатлеты по-прежнему могут неплохо зарабатывать. Впрочем, эти суммы все равно несравнимы с теми, которые они получали, когда еще выступали на чемпионатах мира и Олимпиадах. И вот на прошедшем в Екатеринбурге чемпионате России по легкой атлетике было решено выплачивать по миллиону рублей за выполнение олимпийского норматива.



Отдельный бонус в 50 тысяч долларов (примерно 4,5 млн. руб.) пообещал почему-то президент Международной боксерской ассоциации Умар Кремлев за результат выше, чем у победителей Игр в соответствующих дисциплинах. Забегая вперед, скажем, что его никто не забрал.



Зато пять человек все-таки выполнили олимпийские нормативы и уехали с миллионом на счету. Среди них оказалась и Мария Кочанова, прыгнувшая на 1,97 м. К слову, она оказалась единственной, кто виртуально вклинился в распределение медалей на Олимпиаде. С этим результатом на Играх в Париже она бы стала бронзовым призером, за что могла бы получить 1,5 млн от Петербурга. Но так как на Олимпиаде ее не было, Мария получила только миллион, что для нее, конечно же, тоже отличный результат.



«Наверное, буду откладывать на какую-нибудь квартиру. Что-нибудь такое хочется, конечно. Свой уголочек», — призналась спортсменка журналистам после соревнований.



Также норматив выполнила Екатерина Ивонина (бег на 3000 м), Полина Ткалич (бег на 400 м), Полина Кнороз (прыжки с шестом) и Валерий Пронкин (метание молота). С их результатами на медали в Париже они претендовать не смогли бы, но свой миллион получили. С другой стороны, та же Кочанова считает, что сравнивать результаты выступления на чемпионате России и Олимпийских играх не стоит.



«Я вообще не сторонник сравнения результатов, показанных на разных стартах. Участники Олимпийских игр выступали совершенно в других условиях. Да и к сезону все подводились по-разному, кто-то выходил на пик формы к началу августа, когда была Олимпиада, кто-то к середине, как мы. Просто я рада прыгать на мировом уровне. Есть внутреннее понимание того, что ты являешься спортсменкой высокого класса», — признавалась Мария.



В целом результат печальный. То есть всего пять легкоатлетов от России теоретически могли бы отобраться на Олимпиаду при максимальной квоте в 126 человек. Хотя, конечно, девять лет отлучения от мирового спорта не могли не сказаться. Может, подобные финансовые стимулы частично помогут исправить ситуацию.



Очевидно, что идею дополнительного материального стимулирования подсмотрели у пловцов. Только ставки были чуть выше. В финале Кубка России, который проходил в Екатеринбурге с 24 по 28 июля, то есть практически параллельно с Олимпиадой в Париже, платили по 2 млн рублей тем, кто повторит или превзойдет результаты чемпионов Олимпийских игр в Париже. В итоге джекпот сорвала еще одна петербурженка — Евгения Чикунова. Она получила сразу 4 млн за то, что на дистанции 100 м и 200 м брассом проплыла быстрее победительниц Олимпиады в Париже Татьяны Смит из ЮАР и Кейт Дугласс из США соответственно.



При этом Чикунова в отличие от легкоатлетки Кочановой добровольно отказалась от участия в Олимпиаде. И если руководство Всероссийской федерации плавания ее поддержало, то журналисты Дмитрий Губерниев и Елена Вайцеховская довольно жестко высказывались в ее адрес после решения не ехать в Париж.



«Когда спортсмены говорят: «А вот мне неинтересно поехать на Олимпиаду», я им не верю точно. Либо это не спортсмены… Как это? Как это? У меня тогда вопрос: а зачем Чикунова спортом занималась? Может, ей тогда в управдомы пойти?» — говорил Губерниев незадолго до Олимпиады.



В то же время двукратный олимпийский призер по плаванию Климент Колесников считает, что лучше 4 млн здесь и сейчас, чем эфемерное звание чемпионки Олимпиады.



«Сейчас ничего не получишь от олимпийского золота (из федерального бюджета премиальные за медали на Олимпиаде в этот раз не выделялись. — Ред.). Дай бог у тебя появится известность, и ты сможешь ее монетизировать. На сегодняшний день всё, что ты получишь от олимпийского золота, — собственно, только саму медаль. Поэтому Женя Чикунова могла поехать на Игры, завоевать медаль, был бы резонанс, но ничего больше. Зато здесь она получила четыре миллиона», — говорил Колесников.



Похожее мнение в разговоре с «Фонтанкой» высказала олимпийская чемпионка Светлана Журова.



«То, что российские спортивные федерации стали выплачивать такие призовые, это однозначный плюс. Это совершенно правильное решение, если мы хотим, чтобы спортсмены оставались в России и готовились к будущим международным или внутренним нашим соревнованиям, чтобы радовать высокими результатами. Вы же понимаете, что если у них не будет результатов, то и смотреть соревнования в России никто не будет. Поэтому высокие призовые это правильная идея. Как еще мы удержим здесь наших спортсменов мирового уровня? Им в других странах предложат больше денег, и они туда уедут», — заявила Журова.



Также она заявила, что не согласна с Кочановой, которая считает, что нельзя сравнивать результаты на чемпионате России и на Олимпиаде.



«Если спортсмены так будут думать, то им призовые не надо выплачивать. Они должны уважать наши внутренние соревнования, уважать их статус, а не говорить, что тут условия такие вот, то ли дело Олимпиада. Когда мы добьемся того, что к чемпионату России будут относиться, как к Олимпиаде, тогда они заслужат свои призовые», — считает бывшая спортсменка.



Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев также считает, что надо поднимать уровень внутрироссийских соревнований, в том числе за счет высоких призовых.



«Я считаю, что не надо сидеть и ждать у моря погоды, пока кто-то типа Томаса Баха соблаговолит нас вернуть на международную арену. Надо создавать свои форматы, которые бы соответствовали основополагающим постулатам Пьера де Кубертена, что спорт вне политики, что «о спорт, ты — мир» и что спорт равен для всех. И поверьте, если мы сумеем такое организовать, да еще будем платить хорошие призовые, то даже наши сегодняшние недруги, которые нас пытаются критиковать и ругать, сами к нам прибегут зарабатывать», — уверен Дмитрий Васильев.

