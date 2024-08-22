«Никто не может заменить мать». Глава МВД Финляндии отошла от дел из-за болезни дочери

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен временно покинет свой пост по семейным обстоятельствам. Об этом 22 августа она объявила на брифинге, передает Yle.fi.

«В связи с тяжелой болезнью моего ребенка я уйду с поста министра внутренних дел до конца года, — заявила Мари Рантанен. — Для этой задачи можно найти замену, в то время как мать не заменит никто».

Рантанен будет отсутствовать на своей должности с сентября до конца декабря. Несмотря на то, что ситуация носит временный характер, готовится официальная смена главы министерства. Ее будет замещать действующий министр транспорта и коммуникаций Лулу Ранне.