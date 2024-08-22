«Никто не может заменить мать». Глава МВД Финляндии отошла от дел из-за болезни дочери

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен временно покинет свой пост по семейным обстоятельствам. Об этом 22 августа она объявила на брифинге, передает Yle.fi.
«В связи с тяжелой болезнью моего ребенка я уйду с поста министра внутренних дел до конца года, — заявила Мари Рантанен. — Для этой задачи можно найти замену, в то время как мать не заменит никто».
Рантанен будет отсутствовать на своей должности с сентября до конца декабря. Несмотря на то, что ситуация носит временный характер, готовится официальная смена главы министерства. Ее будет замещать действующий министр транспорта и коммуникаций Лулу Ранне.
Мари Рантанен возглавляет МВД Финляндии с лета 2023 года. За время ее срока были закрыты все пропускные пункты на границе с Россией и утвержден парламентом закон о выдворении беженцев прямо на границе. Считается, что он может разрешить ситуацию на восточной (для Финляндии) границе, однако власти относятся к идее скептически.