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    Оренбуржец, устроивший стрельбу на Рубинштейна, отделался условным сроком

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    Куйбышевский районный суд приговорил к трем годам лишения свободы условно оренбуржца Дмитрий Юрманова, который открыл стрельбу по людям на улице Рубинштейна. Об этом 22 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Инцидент произошел 4 марта 2023 года. Суд установил, что Юрманов, находясь в состоянии алкогольного опьянения и имея при себе травматический пистолет Grand Power TQ1, начал стрелять по людям. В результате его действий пострадали трое человек: один получил проникающую рану груди, другой — огнестрельное ранение голени, а третий — рану на ноге. Всем пострадавшим потребовалась помощь медиков. Таким образом, Юрманов совершил хулиганство с применением огнестрельного оружия, а также причинил потерпевшим вред здоровью разной степени тяжести — от легкой до средней (213 УК, часть 2; пункты «д», «з» 2-й части 112 УК РФ, пункты «а», «в» части 2-й статьи 115 УК РФ — 2 эпизода).

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    Юрманов признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года.

    Ранее «Фонтанка» сообщала о том, что стрельба началась после конфликта, когда охранник заведения защитил 13-летнего мальчика от агрессивного поведения Юрманова. В результате охранник, его товарищ и еще один мужчина получили несколько ранений, а сам стрелявший был задержан.

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