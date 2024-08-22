Оренбуржец, устроивший стрельбу на Рубинштейна, отделался условным сроком

Куйбышевский районный суд приговорил к трем годам лишения свободы условно оренбуржца Дмитрий Юрманова, который открыл стрельбу по людям на улице Рубинштейна. Об этом 22 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Инцидент произошел 4 марта 2023 года. Суд установил, что Юрманов, находясь в состоянии алкогольного опьянения и имея при себе травматический пистолет Grand Power TQ1, начал стрелять по людям. В результате его действий пострадали трое человек: один получил проникающую рану груди, другой — огнестрельное ранение голени, а третий — рану на ноге. Всем пострадавшим потребовалась помощь медиков. Таким образом, Юрманов совершил хулиганство с применением огнестрельного оружия, а также причинил потерпевшим вред здоровью разной степени тяжести — от легкой до средней (213 УК, часть 2; пункты «д», «з» 2-й части 112 УК РФ, пункты «а», «в» части 2-й статьи 115 УК РФ — 2 эпизода).